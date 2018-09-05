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Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим КОЗЛОВ

Максим Козлов: Рыбацким судам нужен упрощенный «экзамен» на безопасность

Необходимо разработать особый порядок для категорирования промысловых судов в области транспортной безопасности, считает глава Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов.

Рыбаки столкнулись с проблемами в присвоении своим судам категорий согласно требованиям федерального закона «О транспортной безопасности». В последний год на Сахалине транспортная прокуратура начала активно возбуждать административные дела в отношении владельцев промыслового флота. Между тем, некоторые установленные нормы, по мнению самих рыбаков, явно избыточны.

«Безусловно, все суда рыбопромыслового флота должны соответствовать требованиям закона, а предприятия-судовладельцы - соблюдать эти требования. Однако мы считаем, что существующий единый подход в профилактике террористических рисков на транспорте в случае с рыболовными судами неприемлем. Специфика работы промыслового флота такова, что судно может находиться в море несколько месяцев подряд, не заходя в порты. При этом судно работает с одним и тем же экипажем и зачастую в одних и тех же подзонах. Поэтому распространение на рыбаков общих требований - таких же, как для пассажирских или транспортных судов, которые перевозят опасные грузы, - некорректно, - заявил в статье для Fishnews президент сахалинской Ассоциации рыбопромышленных предприятий Максим Козлов. - Надеемся, что Минтранс обратит на это внимание».

Согласно закону «О транспортной безопасности» и приказу Минтранса № 62 от 21 февраля 2011 г. «О Порядке установления количества категорий и критериев категорирования объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств в области транспортной безопасности», для каждой единицы транспорта, в том числе морских и речных судов, устанавливается категорийность от первой до четвертой. Эти категории присваиваются Минтрансомистерством транспорта РФ по установленным им же критериям. Категории определяются в зависимости от количества совершенных и предотвращенных актов незаконного вмешательства (АНВ) за последние 12 месяцев до момента категорирования, от количества человек, находящихся на судне одновременно.

«Насколько, мне известно, первая - самая высокорисковая - категория пока не была присвоена ни одному рыболовецкому судну, - обратил внимание Максим Козлов. - Но мы видим, что зачастую судам одного типа присваиваются разные категории транспортной безопасности – третья и вторая. По нашему мнению, степень риска террористической опасности для рыбодобывающих судов – минимальная. Поэтому мы считаем необходимым разработать особый порядок для категорирования рыбопромысловых судов или автоматически относить рыбацкий флот к минимальной четвертой категории».

Глава отраслевого объединения рассказал, что требований много, вплоть до необходимости установки рамок металлоискателя на трапе перед подъемом на борт. Соответствие этим нормам ложится дополнительными финансовыми расходами на компании.

В ВАРПЭ уже создана инициативная группа, куда все рыбопромышленные организации могут направить и направляют свое мнение по этому вопросу. На основе собранных и обобщенных материалов ассоциация подготовит конкретные предложения для Минтранса. «И мы очень надеемся, что министерство разработает для судов рыбопромыслового флота отдельные критерии оценки рисков», - отметил Максим Козлов.

Полный текст читайте в рубрике «Личное мнение» на сайте Fishnews.
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