05 сентября 2018 года

Россия поддержала проект соглашения по рыболовству в Арктике

Правительство РФ одобрило проект Соглашения о предотвращении нерегулируемого промысла в открытом море в центральной части Северного Ледовитого океана.

Соответствующее распоряжение правительства - от 31 августа 2018 г. № 1822 – опубликовано на сайте кабмина.

Цель будущего соглашения – создание международно-правовой базы регулирования рыболовства в открытом море в центральной части Северного Ледовитого океана. Отмечается, что проект предварительно согласован с представителями Дании, Канады, Норвегии, России, США, Китая, Исландии, Японии, Республики Корея, а также стран Европейского союза.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе правительства, предусматривается развитие сотрудничества сторон в научно-исследовательской деятельности для углубления знаний о живых морских ресурсах и экосистемах, в которых они встречаются.

Согласно документу, каждая страна-участница соглашения будет разрешать судам под ее флагом вести промышленное рыболовство в центральной Арктике только в соответствии с мерами по устойчивому управлению рыбными запасами, принимаемыми региональными или субрегиональными рыбохозяйственными организациями.

Соглашение будет действовать в течение первоначального периода в 16 лет с даты вступления в силу.

Арктика остается последним большим регионом, в отношении которого не выработаны международные договоренности по рыболовству. Интенсивное таяние льдов постепенно открывает здесь акватории, ранее недоступные для судоходства. Если эта тенденция сохранится, есть предположения, что в район, расположенный за пределами 200-мильных экономических зон приарктических государств, могут распространиться и некоторые рыбные запасы.

В июле 2015 г. в Осло пять стран, граничащих с этим анклавом, – Россия, США, Норвегия, Канада и Дания - подписали декларацию о предотвращении нерегулируемого промысла в районе открытого моря Северного Ледовитого океана. Стороны заявили, что не будут осуществлять рыболовство в отсутствие достоверных научных знаний, мониторинга и без выработки понятных мер регулирования этих ресурсов.

Fishnews