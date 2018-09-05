05 сентября 2018 года

Seafood Expo Russia позволит наладить прямые контакты с ретейлом

На площадке «Закупочный нетворкинг» в рамках Выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в Санкт-Петербурге производители рыбной продукции смогут наладить прямые контакты с ретейлерами.

В дни работы Выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий (Seafood Expo Russia) впервые будет организована специализированная бизнес-площадка «Закупочный нетворкинг» – место встречи производителей рыбной продукции с ретейлерами. Как рассказали Fishnews организаторы, в переговорах примут участие специалисты по закупкам рыбы и морепродуктов компаний Х5 Retail Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»), «Лента», Metro, «ВкусВилл», «Азбука вкуса», «Дикси», «Лэнд», «Бегемот», «Рыбсеть», «Читинка» и других.

На площадке участники выставки смогут из первых рук получить полную информацию об условиях сотрудничества, закупочной политике, требованиях к поставкам торговых сетей. Прямой контакт поможет наладить деловые связи между рыбопромышленниками и представителями торговли и даст толчок к новому партнерству.

Флагманом закупочного нетворкинга станет торговая сеть «Лента», на стенде которой будет представлен богатый ассортимент свежей и замороженной рыбы и морепродуктов. «Лента» уже имеет большой опыт в работе с российскими поставщиками: порядка 80% свежей рыбы компания закупает у рыбаков Дальнего Востока и Мурманска.

Как отметили в оргкомитете выставки, для торговых сетей приоритетной задачей является выстраивание долгосрочных отношений с поставщиками продовольственных товаров и максимальное сокращение цепочки поставок между производственной площадкой и прилавком магазина, поэтому ретейлеры заинтересованы в сотрудничестве с отечественными поставщиками рыбной продукции и готовы совместно решать проблемные вопросы.

Закупочный нетворкинг организует компания Expo Solutions Group при поддержке администрации Санкт-Петербурга, Рыбного союза и Союза независимых сетей России. Вопросы продвижения отечественной рыбопродукции и сотрудничества с ретейлом также будут широко обсуждаться в рамках деловой программы форума.

Второй Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий пройдут в Санкт-Петербурге с 13 по 15 сентября в КВК «Экспофорум». Организатором выставочных мероприятий выступает Expo Solutions Group, генеральный информационный партнер – Fishnews.

Fishnews