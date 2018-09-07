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ВАРПЭ просит оценить качество госуправления отраслью

Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ) направила обращение в Счетную палату РФ. Отраслевое объединение попросило оценить эффективность государственного управления в рыбохозяйственной сфере.

Президент ВАРПЭ Герман Зверев направил обращение в адрес председателя Счетной палаты Алексея Кудрина. Глава ассоциации просит открыто проанализировать методики оценки эффективности госуправления в рыбохозяйственной сфере, которые используют федеральные ведомства, и финансово-экономические риски законодательной нестабильности.

«В последние 3-4 месяца действия Правительства Российской Федерации в части регулирования рыбохозяйственного комплекса носят все признаки «регуляторного хаоса», о котором говорилось в Стратегии развития Российской Федерации на 2018-2024 годы, подготовленной фондом «Центр стратегических разработок», - отмечает Герман Зверев.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ВАРПЭ, отраслевые эксперты ассоциации разделяют позицию главы Счетной палаты, что «оценка эффективности реализации государственных программ зачастую проводится ведомствами на основании самостоятельно разработанной методики и является субъективной». Именно такая ситуация сложилась в настоящее время в рыбной сфере, подчеркивают в отраслевом объединении. В связи с этим рыбопромышленники поддерживают предложение Алексея Кудрина об использовании экспертного и аналитического потенциала Счетной палаты РФ.

Распоряжением Правительства РФ от 16 августа 2018 г. № 1697 была утверждена дорожная карта по развитию конкуренции на 2018 – 2020 гг. План предусматривает, в частности, регулярное перераспределение квот добычи водных биоресурсов. Это приведет к пересмотру базовых принципов отраслевого законодательства и противоречит решению президиума Госсовета от 19 октября 2015 г., уверены в ВАРПЭ. Ассоциация также напоминает, что Съезд рыбаков 26 февраля текущего года выразил консолидированную позицию отраслевого сообщества о недопустимости таких изменений.

Fishnews
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