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Свой юбилей «Технологическое оборудование» отмечает ударным трудом

Технологическое оборудование: Мы строим заводы уже 20 лет

В ноябре 2018 года «Технологическое оборудование» отпразднует очередной юбилей – свое 20-летие. Созданная в 1998 г. компания сегодня претендует на звание лидера в области проектирования и производства оборудования для переработки рыбы, икры и морепродуктов на Дальнем Востоке России.

В течение 20 лет «Технологическое оборудование» проектирует, производит оборудование и строит рыбоперерабатывающие заводы, холодильные склады, создает и внедряет безотходные технологии, конструирует и производит современное, высокотехнологичное серийное оборудование для рыбопереработки, регулярно предлагает новые решения для береговых предприятий. За время своей работы компания реализовала более 150 крупных инжиниринговых проектов на Дальнем Востоке, добиваясь значительных практических результатов в создании береговой рыбопереработки.

«Технологическое оборудование» стремится двигаться в ногу со временем и отвечать на актуальные запросы быстро изменяющегося рынка. В то же время оттачивает проверенные решения, стремится к постоянному совершенствованию технологий.

Главной ценностью в компании считают своих сотрудников: как инженерный и конструкторский состав, так и высококвалифицированных рабочих. Для привлечения молодых специалистов: конструкторов, технологов, инженеров, слесарей, сварщиков, токарей – «Технологическое оборудование» активно сотрудничает с Колледжем машиностроения и транспорта, Дальневосточным государственным техническим рыбохозяйственным университетом, Дальневосточным федеральным университетом. Компания предоставляет студентам возможность проходить практику, знакомиться с производством и непосредственно участвовать в производственном процессе.

Как сообщает корреспондент Fishnews, пять лет назад новым для компании технологическим вызовом была проблема переработки рыбных отходов и переход к созданию береговых рыбоперерабатывающих комплексов замкнутого типа. Сегодня это уже повседневная работа, отработанные решения, которые продолжают внедряться по всему Дальнему Востоку при создании новых предприятий и модернизации уже действующих.

К 20-летнему рубежу «Технологическое оборудование» подошло с новой интересной задачей: в сентябре 2018 г. начался монтаж первого берегового рыбоперерабатывающего комплекса замкнутого типа, специализирующегося на выпуске рыбопродукции из лосося глубокой степени переработки непосредственно в районе промысла.

Свой юбилей компания отмечает ударным трудом на монтаже завода в селе Ивашка Камчатского края. Этот проект «Технологическое оборудование» реализует совместно с компанией Peruza (Латвия), одним из своих давних партнеров.

«Мы искренне благодарны своим клиентам за возможность непрерывно расти и развиваться, находя ответы и решения на поставленные ими вопросы и задачи, и нашим партнерам – за совместное долгосрочное и плодотворное сотрудничество. Со своей стороны мы приложим все усилия, чтобы самые современные технологии работали на благо вашего предприятия», – отмечает генеральный директор ООО «Технологическое оборудование» Олег Комаров.

Медиахолдинг «Фишньюс» поздравляет коллектив «Технологического оборудования» с важным событием. Два десятка лет уверенного следования выбранным курсом – совершенствования отечественного машиностроения для такой специфичной отрасли – это непростой, но, уверены, интересный труд. Вы не только знаете, каким будет технологическое будущее рыбной промышленности, но и сами строите его. Желаем вашей компании процветания, интересных проектов и креативных решений.

ООО «Технологическое оборудование»
г. Владивосток,
пр-т 100 лет Владивостоку, 159Е, строение 4
тел.: +7 (423) 231-92-67
www.dvtechno.com
www.dvtechnotrade.com

На правах рекламы

  • Свой юбилей «Технологическое оборудование» отмечает ударным трудом
  • Технологическое оборудование: «Мы строим заводы уже 20 лет»
  • Инженеры, конструкторы и высококвалифицированные рабочие – главная ценность для компании
  • Инженеры, конструкторы и высококвалифицированные рабочие – главная ценность для компании
  • Инженеры, конструкторы и высококвалифицированные рабочие – главная ценность для компании
  • «Технологическое оборудование» стремится двигаться в ногу со временем и в то же время оттачивает проверенные решения, совершенствуя технологии
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