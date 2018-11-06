06 ноября 2018 года

Для поддержки рыбного экспорта ищут новые инструменты

В Росрыболовстве обсудили меры поддержки поставщиков рыбопродукции за рубеж. Участие приняли представители Российского экспортного центра, «Сбербанка КИБ», крупнейших рыбопромышленных компаний Дальнего Востока и Мурманской области, отраслевых союзов и ассоциаций.

Совещание провел заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Василий Соколов, сообщили Fishnews в пресс-службе ФАР. Как отметил руководитель проекта по поддержке экспорта РЭЦ Денис Казанников, российским поставщикам предлагают широкий спектр финансовых и нефинансовых инструментов. О них представитель центра рассказал в презентации.

В РЭЦ входят Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР) и Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (Росэксимбанк). Компания ЭКСАР осуществляет страхование кредита поставщика, страхование краткосрочной дебиторской задолженности и страхование лизинга. Росэксимбанк предоставляет кредиты экспортерам и покупателям, а также банковские гарантии и услуги по финансированию. Нефинансовые инструменты поддержки – международная сертификация, патентование, анализ внешних рынков и продвижение продукции, логистическое сопровождение и таможенное администрирование.

Также РЭЦ предлагает экспортерам участие в крупнейших международных выставках агропромышленного комплекса, которое субсидируется (в соответствии с постановлением Правительства РФ от 24 апреля 2017 г. № 488) в размере 50% затрат (80% - для субъектов малого предпринимательства). Пользователи могут участвовать в бизнес-миссиях в страны, наиболее перспективные для поставок продукции.

Василий Соколов поручил подготовить для направления в РЭЦ предложения: по мерам поддержки перевозки рыбы, в первую очередь водным транспортом; по компенсации затрат при прохождении процедуры экологической сертификации.

«Кроме того, необходимо добавить в перечень международных выставок, участие в которых субсидируется, ключевые для рыбной отрасли мероприятия – например, выставки, проходящие в Брюсселе, Циндао, Бостоне. Участие в них российских рыбопромышленников напрямую влияет на рост показателей экспорта», – сказал замглавы Росрыболовства.

Fishnews