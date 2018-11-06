06 ноября 2018 года

Сергей Тимошенко: Отраслевое трехстороннее соглашение – это цивилизованный способ договариваться с государством

После регистрации Российского союза работодателей-рыбопромышленников вопрос с заключением отраслевого соглашения будет решен, отмечает президент РСРР Сергей Тимошенко.

В октябре прошло первое собрание учредителей Российского союза работодателей-рыбопромышленников. Его участниками собираются стать 59 предприятий, представляющих более половины регионов страны. Президентом РСРР избрали председателя Союза рыбопромышленников и предпринимателей Камчатки Сергея Тимошенко.

«Согласно законодательству, государство в лице органов исполнительной власти должно обеспечить решение вопросов по заработной плате, социальным пособиям и всему тому, что касается человека труда. И эти задачи невозможно решить в одностороннем порядке, без участия трех сторон – работников (представителя в лице профсоюза), работодателей (в лице объединения) и самой власти. Все три стороны осуществляют систему взаимоотношений, называемых социальным партнерством. Они закрепляют эти отношения подписанием отраслевого трехстороннего соглашения. Именно этот документ до сих пор не разработан и не подписан в рыбном хозяйстве, поскольку не было отраслевого союза работодателей», - рассказал Fishnews Сергей Тимошенко.

Он напомнил, что в 2002 г. был принят федеральный закон № 156 «Об объединениях работодателей». Согласно этому документу, объединение может быть признано всероссийским, если его членами являются или более половины работников отрасли, или предприятия, представляющие более половины субъектов РФ.

«В рыбной отрасли есть Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров. В свое время статус всероссийской ей был присвоен отдельным постановлением правительства. С одной стороны, ВАРПЭ соответствует требованиям законодательства об объединениях работодателей и могла бы участвовать в социальном партнерстве, быть одной из трех сторон. Но ассоциация создана в соответствии с законом «О некоммерческих организациях», и это не дает ей возможности участвовать в системе взаимоотношений социального партнерства», - отметил глава РСРР.

Он обратил внимание, что главная задача некоммерческого объединения - это защита интересов его учредителей. А объединение работодателей занимается решением вопросов в сфере социально-трудовых отношений в первую очередь и связанных с ними экономических – во вторую.

Сейчас Российский союз работодателей-рыбопромышленников готовится к регистрации. «Первостепенные задачи – пройти все процедуры государственной регистрации и войти в трехстороннюю комиссию, – сообщил президент РСРР. - Следующим шагом станет заключение Отраслевого соглашения по организациям рыбного хозяйства на 2019-2022 годы. Оно закрепит базовые принципы социального партнерства - экономические, социально-трудовые отношения, охрана труда, социальное страхование, рынки труда и другие. При этом нам важно качество соглашения, чтобы мы его «отработали» со всеми регионами и внесли те пункты, которые нужны и важны».

По словам Сергея Тимошенко, это соглашение - целая система, с помощью которой можно решать вопросы социального партнерства, и которая распространяется на все субъекты РФ, муниципалитеты и отрасли экономики. «Ее суть в том, что сначала необходимо решать вопросы для работников, создавать условия труда и жизнедеятельности, и только потом ставить перед государством вопросы, касающиеся развития экономики и бизнеса», - подчеркнул глава РСРР.

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