07 ноября 2018 года

Япония улучшит «рыбное» законодательство

Кабинет министров Японии впервые за 70 лет утвердил пакет поправок к действующему закону о рыболовстве. Ожидается, что изменения привлекут в отрасль больше людей и «вдохнут в нее новую жизнь».

Законопроект должен отменить преференции, действующие на уровне префектур для местных рыбаков и рыболовных кооперативов. Таким образом планируется упростить вход новых компаний и предпринимателей в отрасль. Однако поправка не будет применяться, если существующие объединения полностью используют имеющиеся ресурсы, пишет издание Japan Today.

Министр сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии Такамори Йосикава заявил, что правительство хочет стимулировать к деятельности высокомотивированных рыболовов и позволить им полностью реализовать свои возможности.

Как сообщает корреспондент Fishnews, изменения предусматривают ужесточение контроля над промыслом трепанга, моллюска морское ушко и других гидробионтов. Их браконьерский лов считается важным источником финансирования преступных синдикатов. Штрафы за нелегальную добычу ценных объектов могут увеличиться в 15 раз - до 30 млн иен (около 17,5 млн рублей).

Правительство страны надеется, что парламент примет пакет поправок на чрезвычайной сессии, которую проведут до 10 декабря. Изменения начнут действовать в течение двух лет после официального опубликования.

Власти опасаются, что Япония в будущем не сможет обеспечить стабильные поставки рыбы и морепродуктов из-за уменьшения количества работников в отрасли - с 238 тыс. человек в 2003 г. до около 160 тыс. в 2016 г. По информации Агентства по рыболовству, производство рыбопродукции в стране за последние тридцать лет сократилось вдвое. При этом аквакультура обеспечивает только 20% от общего объема (средний общемировой показатель - 50%).

Fishnews