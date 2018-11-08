08 ноября 2018 года

Россия и Китай развивают связи в рыбном хозяйстве

Аквакультура, береговая рыбопереработка, инфраструктурные проекты – сферы, которые наиболее интересны с точки зрения привлечения китайских инвестиций в российскую рыбную отрасль, рассказал заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук.

У России и Китая – хорошие возможности для сотрудничества в рыбохозяйственном комплексе, подчеркнул замглавы Росрыболовства Петр Савчук, общаясь с представителями СМИ на международной выставке China Fisheries and Seafood Expo в Циндао.

Журналистов, в частности, интересовал вопрос о перспективах поставок российской рыбы и морепродуктов в КНР. Здесь стоит задача максимально переходить на экспорт готового продукта, отметил заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству. В Китае растет средний класс, эта категория потребителей заинтересована в готовой продукции, обратил внимание Петр Савчук. Россия, добывающая дикую рыбу в экологически чистых районах промысла, обладает большими возможностями в этой сфере.

Заместитель министра сельского хозяйства Китая Юй Канчжэнь во время посещения российского стенда отметил, что масштабы и возможности рынка КНР безграничны, поэтому нашим странам необходимо работать рука об руку.

Россия заявляет о том, что она заинтересована в привлечении зарубежных инвестиций в развитие Дальнего Востока. Отвечая на вопрос Fishnews о наиболее интересных для сотрудничества РФ и Китая сферах рыбного хозяйства, Петр Савчук назвал аквакультуру, береговую переработку, инфраструктурные проекты.

Так, для российского бизнеса интересны китайские технологии в марикультуре, рассказал замглавы Росрыболовства. В то же время, подчеркнул он, при обращении к зарубежному опыту важно учитывать соблюдение экологических требований, бережно относиться к природным запасам.

Петр Савчук сообщил, что соглашения в сфере аквакультуры планируется заключить на площадке China Fisheries and Seafood Expo.

На выставке российские компании также изучают возможности закупки оборудования для береговых перерабатывающих заводов, рассказал заместитель руководителя Росрыболовства. В отрасли создаются новые производства, прокомментировал он.

Заинтересован российский бизнес и в сотрудничестве по развитию холодильных мощностей, обратил внимание замглавы ФАР. Он напомнил, что в утвержденной государством стратегии отражены логистические перспективы Камчатки. Необходимо развитие холодильных мощностей и в Приморском крае.

Рассказывая об участии в выставке, представитель ведомства отметил, что свои возможности здесь представляют российские компании, ведущие промысел на разных рыбохозяйственных бассейнах. Работа в рамках единого национального стенда обеспечивает особые преимущества для развития деловых связей – российские предприятия уже оценили эти плюсы, заявил заместитель руководителя Росрыболовства.

Российские рыбопромышленные компании традиционно участвуют в Международной выставке China Fisheries & Seafood Expo. В этом году в рамках национального стенда свои возможности представляют 13 рыбопромышленных компаний. Здесь можно узнать о результатах работы и перспективных проектах Южно-Курильского рыбокомбината, НБАМР, «Востока-1», «Норебо», «Русской рыбопромышленной компании», «Сигма Марин Технолоджи», «Антея», Рыболовецкого колхоза им. В. И. Ленина, Boss Crevetos, «Магаданрыбы», «Оплота мира», «Дальрыбы», ГК «Ф.Э.С.Т.».

Организатор российской экспозиции - Expo Solutions Group. Генеральный партнер – Fishnews.

Fishnews