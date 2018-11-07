07 ноября 2018 года

Российская рыбная отрасль показывает успехи в Циндао

Крупнейшая в Азии рыбная выставка China Fisheries and Seafood Expo начала работу в Циндао. Заместитель министра сельского хозяйства КНР Юй Канчжэнь и замруководителя Росрыболовства Петр Савчук на российском стенде попробовали минтай по специальному рецепту и оценили успехи глубоководного промысла.

Российские рыбопромышленные компании традиционно участвуют в Международной выставке China Fisheries & Seafood Expo. В этом году в рамках национального стенда свои возможности представляют 13 рыбопромышленных компаний. Здесь можно узнать о результатах работы и перспективных проектах Южно-Курильского рыбокомбината, НБАМР, «Восток-1», «Норебо», «Русской рыбопромышленной компании», «Сигма Марин Технолоджи», «Антея», Рыболовецкого колхоза им. В. И. Ленина, Boss Crevetos, «Магаданрыбы», «Оплота мира», «Дальрыбы», ГК «Ф.Э.С.Т.».

Как сообщает корреспондент Fishnews, прямо на входе в выставочный центр демонстрируются видео о крупнейших странах-участницах. В ролике, посвященном России, показывают кадры с президентом РФ и председателем КНР: в сентябре Владимир Путин и Си Цзиньпин вместе посетили «Русский рыбный дом» на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

У России и Китая хорошие перспективы сотрудничества в рыбной сфере, подчеркнул заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук, осматривая российскую экспозицию вместе с заместителем министра сельского хозяйства Китая Юй Канчжэнем.

Представитель китайского ведомства отметил, что масштабы и возможности китайского рынка безграничны, поэтому нашим странам необходимо работать рука об руку.

На стенде «Русской рыбопромышленной компании» для Юй Канчжэня и Петра Савчука организовали дегустацию минтая, приготовленного по специальному рецепту с использованием китайских приправ. РРПК демонстрирует, что блюда из минтая способны покорить сердце потребителей по всему миру. «Мы активно запускаем производство продукции для конечного потребителя», - подчеркнули в компании.

Также Петр Савчук рассказал китайскому коллеге о достижениях российского глубоководного промысла: значительные глубины осваивает РК «Восток-1». На стенде компании заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству и заместитель министра сельского хозяйства КНР попробовали сашими из макруруса.

Российские компании привезли в Китай интересные предложения для азиатского рынка. Так, группа компаний «Антей» представляет готовую продукцию из перспективного объекта промысла – дальневосточной сардины (иваси).

На площадке выставки в Циндао предполагается обсудить деловое сотрудничество в рыбной отрасли двух стран. В частности, как сообщил замглавы Росрыболовства, планируется достигнуть договоренностей в сфере аквакультуры. Работа China Fisheries and Seafood Expo завершится 9 ноября.

Организатор российской экспозиции - Expo Solutions Group. Генеральный партнер – Fishnews.

Fishnews