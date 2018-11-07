Новости
Российские рыбопромышленные компании традиционно участвуют в Международной выставке China Fisheries & Seafood Expo

Российская рыбная отрасль показывает успехи в Циндао

Крупнейшая в Азии рыбная выставка China Fisheries and Seafood Expo начала работу в Циндао. Заместитель министра сельского хозяйства КНР Юй Канчжэнь и замруководителя Росрыболовства Петр Савчук на российском стенде попробовали минтай по специальному рецепту и оценили успехи глубоководного промысла.

Российские рыбопромышленные компании традиционно участвуют в Международной выставке China Fisheries & Seafood Expo. В этом году в рамках национального стенда свои возможности представляют 13 рыбопромышленных компаний. Здесь можно узнать о результатах работы и перспективных проектах Южно-Курильского рыбокомбината, НБАМР, «Восток-1», «Норебо», «Русской рыбопромышленной компании», «Сигма Марин Технолоджи», «Антея», Рыболовецкого колхоза им. В. И. Ленина, Boss Crevetos, «Магаданрыбы», «Оплота мира», «Дальрыбы», ГК «Ф.Э.С.Т.».

Как сообщает корреспондент Fishnews, прямо на входе в выставочный центр демонстрируются видео о крупнейших странах-участницах. В ролике, посвященном России, показывают кадры с президентом РФ и председателем КНР: в сентябре Владимир Путин и Си Цзиньпин вместе посетили «Русский рыбный дом» на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

У России и Китая хорошие перспективы сотрудничества в рыбной сфере, подчеркнул заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук, осматривая российскую экспозицию вместе с заместителем министра сельского хозяйства Китая Юй Канчжэнем.

Представитель китайского ведомства отметил, что масштабы и возможности китайского рынка безграничны, поэтому нашим странам необходимо работать рука об руку.

На стенде «Русской рыбопромышленной компании» для Юй Канчжэня и Петра Савчука организовали дегустацию минтая, приготовленного по специальному рецепту с использованием китайских приправ. РРПК демонстрирует, что блюда из минтая способны покорить сердце потребителей по всему миру. «Мы активно запускаем производство продукции для конечного потребителя», - подчеркнули в компании.

Также Петр Савчук рассказал китайскому коллеге о достижениях российского глубоководного промысла: значительные глубины осваивает РК «Восток-1». На стенде компании заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству и заместитель министра сельского хозяйства КНР попробовали сашими из макруруса.

Российские компании привезли в Китай интересные предложения для азиатского рынка. Так, группа компаний «Антей» представляет готовую продукцию из перспективного объекта промысла – дальневосточной сардины (иваси).

На площадке выставки в Циндао предполагается обсудить деловое сотрудничество в рыбной отрасли двух стран. В частности, как сообщил замглавы Росрыболовства, планируется достигнуть договоренностей в сфере аквакультуры. Работа China Fisheries and Seafood Expo завершится 9 ноября.

Организатор российской экспозиции - Expo Solutions Group. Генеральный партнер – Fishnews.

Fishnews

  • Российские рыбопромышленные компании традиционно участвуют в Международной выставке China Fisheries & Seafood Expo
  • Российскую экспозицию осмотрели заместитель министра сельского хозяйства КИТАЯ ЮЙ Канчжэнь и заместитель руководителя Росрыболовства Петр САВЧУК
  • На стенде «Русской рыбопромышленной компании» для ЮЙ Канчжэня и Петра САВЧУКА организовали дегустацию минтая, приготовленного по специальному рецепту
  • Трофеи глубоководного промысла представил РК «Восток-1»
  • Группа компаний «Антей» представляет готовую продукцию из перспективного объекта промысла – дальневосточной сардины (иваси)
    •
    НазадМетки: КНРаквакультуравыставкакитайминтайросрыболовство
    Поиск по дате / Календарь новостей
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30

    Опрос

    Во всех регионах России введены суточные нормы для любительской рыбалки. Вы будете их соблюдать?

    От первого лица

    Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман ЗВЕРЕВ

    Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ)

    Герман ЗВЕРЕВ

    Рыбная отрасль находится на грани отмены исторического принципа

    Член комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Владимир БЛОЦКИЙ

    Член комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям

    Владимир БЛОЦКИЙ

    Аукционы не должны быть способом передела собственности

    Все материалы

    Интервью

    Руководитель агентства по рыболовству Сахалинской области Андрей ГОРНИЧНЫХ

    Руководитель агентства по рыболовству Сахалинской области

    Андрей ГОРНИЧНЫХ

    Развитие отрасли ставит перед нами новые задачи

    Директор Института повышения конкурентоспособности Алексей УЛЬЯНОВ

    Директор Института повышения конкурентоспособности

    Алексей УЛЬЯНОВ

    Трудно представить худшее решение, чем крабовые аукционы

    Чрезвычайный и полномочный посол Аргентинской Республики в Российской Федерации Рикардо Эрнесто ЛАГОРИО

    Чрезвычайный и полномочный посол Аргентинской Республики в Российской Федерации

    Рикардо ЛАГОРИО

    Аргентина – Россия: на волне сотрудничества

    Управляющий директор компании «Порт Поронайск» Алексей ФЕРТ

    Управляющий директор компании «Порт Поронайск»

    Алексей ФЕРТ

    Мост на Сахалин открывает интересные перспективы

    Все интервью

    Личное мнение

    Президент Российского союза работодателей-рыбопромышленников, председатель Союза рыбопромышленников и предпринимателей Камчатки Сергей ТИМОШЕНКО

    Президент Российского союза работодателей-рыбопромышленников

    Сергей ТИМОШЕНКО

    Отраслевое трехстороннее соглашение – это цивилизованный способ договариваться с государством

    Заместитель директора ООО «УК Норебо» по международным вопросам и связям с общественностью Сергей СЕННИКОВ

    Представитель группы «Норебо»

    Сергей СЕННИКОВ

    Налоговые поправки нуждаются в доработке

    Все материалы

    Крупным планом

    В цехах завода Moon Tech

    Moon Tech настраивает российские компании на современный холод

    В Приморском крае в октябре ход кеты в самом разгаре

    На кого надеяться лососю Приморья

    На фото - вялится любительский улов красноперки и камбалы

    Будут ли работать нормы для любителей?

    Линия по рыбопереработке на основе пазового конвейера («покет»)

    «Технологическое оборудование»: решения для рыбопереработки любого формата

    Все материалы

    События

    Губернатор Архангельской области Игорь ОРЛОВ представил потенциал региона министру сельского хозяйства РФ Дмитрию ПАТРУШЕВУ и заместителю министра – руководителю Росрыболовства Илье ШЕСТАКОВУ

    Seafood Expo Russia заслужила признание рыбаков

    Тему квотных аукционов обсудили в Хабаровске на совместном расширенном заседании Координационного совета региональных отделений РСПП в ДФО и Комитета РСПП по цифровой экономике

    Аукционы с непростыми последствиями

    Все события

    Продвигая рыбу

    Минтай пришел

    Минтай пришел

    Fishering Service - 25 лет

    Fishering Service - 25 лет

    Все материалы

    Выставки

    Рейтинг@Mail.ru
    yandex
    Rambler's Top100

    © 2006—2018 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

    Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.