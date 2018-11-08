08 ноября 2018 года

Ретейлерам запретят возвращать продукты

Госдума приняла закон, запрещающий торговым сетям возвращать поставщикам нереализованные продовольственные товары. По сравнению с первоначальной редакцией документ существенно доработали.

В третьем чтении закон приняли 7 ноября. Для вступления в законную силу документу предстоит пройти процедуры утверждения в Совете Федерации и подписания президентом. Напомним, инициатива направлена на защиту отечественных производителей от произвола ретейлеров. Заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая отметила, что существует практика, когда торговые сети по договору купли-продажи забирают продукцию производителя, но спустя некоторое время по своему усмотрению могут вернуть ее назад, не оплатив, либо заставить выкупать товар.

Как сообщает корреспондент Fishnews, к третьему чтению документ был доработан депутатами и окончательный текст существенно отличается от первоначального варианта.

В частности, документ дополнили нормой, распространяющей его действие на организации с выручкой до 400 млн рублей в год. Также добавлен запрет на возмещение расходов, связанных с утилизацией или уничтожением непроданных продовольственных товаров.

Кроме того, в законе появилось уточнение, что продовольственные товары со сроком годности свыше 30 дней просто не подлежат возврату, а для товаров сроком годности до 30 дней включительно запрет вводится не только на возврат, но и на замену на такие же товары, а также на возмещение их стоимости.

Наконец, в окончательной редакции указано, что действующие договоры поставки необходимо привести в соответствие с новыми требованиями в течение 180 дней с даты вступления закона в силу.

Fishnews