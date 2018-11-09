09 ноября 2018 года

Олег Кожемяко продолжит заниматься рыбными ценами

Работа по снижению цен на рыбу в Приморском крае будет продолжена, заявил врио губернатора Олег Кожемяко. По его мнению, ФАС не должна этому препятствовать.

Тему подняли на встрече главы региона с жителями ЗАТО Фокино. Олега Кожемяко спросили, планирует ли он отказаться от инициативы по снижению цен на рыбу в магазинах Приморья после реакции Федеральной антимонопольной службы.

Врио губернатора подчеркнул, что свое поручение отменять не собирается, сообщили Fishnews в пресс-службе краевой администрации.

«Я на эти вещи смотрю просто и понятно: каждый должен заниматься своей работой. Пусть ФАС смотрит за ростом цен, а не за ограничением роста. Штрафовать губернатора за снижение цены – это абсурдное дело», – цитирует главу региона пресс-служба.

Олег Кожемяко добавил, что работа по снижению ценовой политики по всему краю будет продолжена. «Наценки на рыбу были сумасшедшие. Мы нашли несколько торговых сетей, которые согласились работать по понятным правилам и снизили цены. Это первый шаг в этом направлении, и он вызвал такую волну протестов со стороны заинтересованных лиц. Но работа будет продолжена – количество торговых сетей будем расширять», – заявил врио губернатора.

Fishnews