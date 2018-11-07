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Камбалу планируется в рамках проекта поставлять в сети по цене 80 рублей/кг

Проект «Приморская рыба» прирастает участниками

Участники проекта «Приморская рыба», который реализуется по инициативе врио губернатора Олега Кожемяко, определились с ассортиментом и ценами на рыбопродукцию. Представители рыбацких и торговых предприятий уже начали взаимодействовать в рамках подписанного соглашения.

Напомним, что вопрос о повышении доступности рыбопродукции для местного населения в Приморье глава региона Олег Кожемяко поднял на XIII Международном конгрессе рыбаков в начале октября. Вскоре после этого участники рынка включились в работу по реализации озвученной инициативы по сокращению числа посредников между добывающими и торговыми предприятиями. Итогом стало соглашение о сотрудничестве между рыбохозяйственными компаниями и предприятиями торговли, которое 1 ноября подписали в администрации Приморского края.

Прилавки готовы к «социальной рыбе»

Со стороны рыбаков участие в проекте принимают компании – члены Ассоциации рыбопромышленных предприятий Приморья и другие предприятия, готовые предоставлять свою продукцию приморцам по минимальной цене (усредненной себестоимости). Так, в соответствии с соглашением, рыбаки берут обязательство поставлять в сети горбушу по цене 90 рублей за кг, навагу – 35 рублей/кг, сельдь – 40 рублей/кг, минтай – 65 рублей/кг, камбалу – 80 рублей/кг; торговые сети в свою очередь готовы устанавливать минимальную наценку на эту группу товаров – не более 15%, рассказал Fishnews президент АРПП Георгий Мартынов.

«Мы определили, что программа «Приморская рыба» стартует с пяти видов продукции – это мороженая камбала, горбуша, навага, сельдь и минтай. Помимо мороженой рыбы в программу включены и консервы – скумбрия и иваси в собственном соку. Позже этот список могут пополнить кальмар, макрурус и другие объекты», – поделился планами участников проекта глава ассоциации.

Рыба и рыбная продукция по социальным ценам приморцам будет доступна в супермаркетах «РЕМИ», «Самбери», «Фреш 25», «ОК», «Парус», «Мой Март» и «Рыбный островок», сообщила пресс-служба администрации края. На продукции с надписью «Социальная программа «Приморская рыба» будет указана цена производителя и цена реализации.

«Снижение цен и защита социально незащищенных граждан – это наша прямая обязанность, и мы эту позицию будем отстаивать на всех уровнях. Бизнес должен быть социально ориентирован, но не в ущерб себе», – обозначил позицию краевых властей врио губернатора Олег Кожемяко.

Живой проект для каждого

«Мы работаем с людьми напрямую и прекрасно знаем, кто наш потребитель – для нас это не «среднестатистический портрет», а живые, реальные люди. Поэтому очень правильно, что была запущена такая программа, которая делает доступной рыбу для всех и каждого, а не только для отдельных слоев населения», – охарактеризовала проект, инициированный администрацией края, генеральный директор торгового предприятия «Рыбный островок» Ирина Кузьмина. Сегодня здесь уже оценивают первые результаты работы в этом направлении. «С ноября по социальным ценам у нас продается горбуша, камбала, навага, кальмар, на подходе – сельдь. Мы пока изучаем потребительский спрос, ориентируясь на свои продажи. Но могу сказать, что покупатели довольны и хотели бы, чтобы так было всегда», – рассказала руководитель розничной сети.

Ирина Кузьмина также подчеркнула, что для представителей бизнеса участие в таком проекте – это в первую очередь возможность выразить свою социальную ответственность: «Мы понимаем и ценим тяжелый труд рыбаков, которые совершенно справедливо рассчитывают на прибыль от продажи рыбы, но, участвуя в программе «Приморская рыба», обозначают свою готовность часть уловов, часть своей продукции отдавать потребителям практически по себестоимости. Это лучший показатель их отношения к своим согражданам. С таким же отношением к проекту подходим и мы: со своей стороны мы выполняем обязательства в рамках соглашения по торговой наценке на «социальные» виды рыбы – не более 15%. Это та сумма, которая необходима на покрытие минимальных издержек нашей торговой сети». «Я считаю, что программа «Приморская рыба» – это реальное дело, которое должно получить развитие», – добавила генеральный директор.

Новые участники – новые возможности

Список участников программы «Приморская рыба» открыт для новых компаний. По словам Георгия Мартынова, более широкий охват рынка позволит компенсировать сложности, связанные с сезонностью промысла и спецификой видового состава приморских уловов, а также будет способствовать решению вопросов логистики.

Так, уже на первом этапе проекта к нему выразили готовность подключиться портовые организации – для решения вопросов с хранением рыбопродукции и доставкой крупных партий рыбного груза, сообщил президент АРПП. По его словам, ряд владивостокских портов предложил участникам программы «Приморская рыба» существенные скидки на грузовые тарифы и хранение продукции, а также особые условия по обслуживанию.

Кроме того, как рассказал корреспонденту Fishnews заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук, в эксперименте, который реализуется на территории Приморского края, планируется задействовать и биржевой инструмент. По его словам, эта площадка способна облегчить механизм заключения сделок между участниками проекта.

«Российский вылов рыбы уже превышает 5 млн тонн. Только население постоянно задает вопрос: а где же эта рыба, где качество и доступная цена? – указал на проблемы внутреннего рынка представитель федерального агентства, отметив в связи с этим важность проекта, который начали реализовывать власти Приморья: – То, что здесь происходит, что администрация края организует рыбаков, розничные сети, холодильники, – это очень важно. Мы внимательно присматриваемся к этому эксперименту, приветствуем его и будем поддерживать». Подобная схема взаимодействия участников рыбного рынка, по словам Петра Савчука, в перспективе может оказаться полезной и для других регионов.

Fishnews
НазадМетки: кальмарминтайнавагаросрыболовство
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