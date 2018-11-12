12 ноября 2018 года

«Восток-1» рассказал о достижениях глубоководного промысла в Циндао

Компания «РК «Восток-1» развивает программу глубоководного промысла. Результаты своей работы дальневосточные рыбаки представили на международной выставке в Циндао. Стенд компании оказался одним из самых популярных у посетителей.

Достижения российского глубоководного промысла на международной выставке China Fisheries and Seafood Expo в Циндао заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук представил китайскому коллеге – заместителю министра сельского хозяйства КНР Юй Канчжэню.

Компания «Восток-1» осваивает большие глубины уже больше 15 лет. Приморские рыбаки добывают макрурусов, а также глубоководные виды краба – стригуна ангулятуса и красного. Это специфичная работа, требующая не только серьезных вложений, но и мастерства экипажей, особой подготовки судов, отметил в беседе с корреспондентом Fishnews начальник отдела маркетинга компании Павел Куликов. За годы работы «Восток-1» научился не только добывать глубоководные объекты, но и производить из них качественную продукцию и успешно продавать ее.

Гостям и участникам China Fisheries and Seafood Expo предлагали оценить вкус сашими и строганины из макруруса. Кулинарное шоу помогло привлечь большое внимание к экспозиции. Посетители собирались у стенда «Востока-1» до последних минут работы выставки. Азиатские гости снимали на видео и делали фото того, как повар ловко управляется с рыбой.

Участие в выставках помогает популяризовать продукцию компании. «Конечно, такие мероприятия дают определенный толчок», – рассказал Павел Куликов. До этого программа глубоководного промысла была представлена на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Проект «Востока-1» инновационный для мирового рыболовства, подчеркнул в компании.

Компания планирует развивать программу глубоководного промысла. Уже достигнута глубина в 2,5 км, найден очень интересный объект – черный макрурус. Опыт «Востока-1» будет полезен для всего рыбного хозяйства, уверены в компании. «Судя по полученным фактическим экономическим результатам, это огромная перспектива для отрасли», - заявил ранее в интервью Fishnews генеральный директор «Востока-1» Александр Сайфулин.

Международная выставка China Fisheries and Seafood Expo проходила в Циндао с 7 по 9 ноября. Организатор российской национальной экспозиции – Expo Solutions Group. Генеральный партнер – Fishnews.

Fishnews