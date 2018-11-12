12 ноября 2018 года

Константин Коробков: Все наши проекты – часть комплексного плана

Южно-Курильский рыбокомбинат приобретает флот, модернизирует перерабатывающие мощности, развивает контейнерный терминал, строит рыборазводный и туковый заводы в рамках единого плана, рассказал генеральный директор компании Константин Коробков.

Более 70 лет несет рыбацкую вахту на дальних рубежах России Южно-Курильский рыбокомбинат. Сегодня он является не только одним из крупнейших рыбодобытчиков в Сахалинской области, но и играет важную социальную роль на острове Кунашир.

Флот компании состоит из 15 современных рыбодобывающих, перерабатывающих, транспортных и специализированных судов, обеспечивая вылов до 40 тыс. тонн водных биоресурсов в год. Круглый год на берегу принимает уловы перерабатывающий комплекс компании, производя до 350 тонн готовой продукции в сутки. Полноценную работу предприятию обеспечивает собственный холодильный комплекс на 1200 тонн, контейнерный терминал, глубоководный причал.

Последние годы компания планомерно реализует целый ряд крупных инвестиционных проектов, которые стартовали в разное время – два, три или четыре года назад.

«Они объединены в рамках большого плана развития нашего предприятия. Сюда входит приобретение флота, модернизация береговых перерабатывающих мощностей, строительство рыборазводного завода, а также завода по переработке отходов с выпуском рыбной муки и жира – это наш самый свежий проект», – рассказал в интервью Fishnews генеральный директор компании Константин Коробков.

Он напомнил и про развитие контейнерного терминала – эту работу ЮКРК начал в марте прошлого года. Кроме основных планов комбинату потребуется решать вопросы парогенерации и автономного энергоснабжения (здесь предприятие очень надеется на содействие местных и областных властей).

«Может показаться, что это разрозненные части пазла, но они все абсолютно продуманы и синхронизированы. Хотя реализация этих проектов может идти не совсем в той последовательности, как задумывалось. Реальность – вещь суровая, иногда приходится делать то, что получается, отступив от первоначального плана», – отметил глава Южно-Курильского рыбокомбината.

С прошлого года с помощью оператора контейнерных перевозок «Камчатка-Лайнс» ЮКРК развивает свой терминал. Принимает пустые контейнеры, постепенно отгружает в них готовую продукцию и ожидает подхода контейнеровоза. Так же в плановом режиме, без спешки, отправляется сформированное количество груза, и контейнеровоз уходит, рассказал Константин Коробков.

Самое главное, что для выполнения всех этих операций достаточно заведующего складом, нескольких рабочих и водителя ричстакера, обратил внимание гендиректор компании. Сейчас предприятию не нужно отвлекать на погрузку много людей, плюс сокращается время обработки контейнеровоза. Это экономит деньги судовладельца, ему уже не надо сутками стоять на рейде в ожидании, когда у пирса освободится место для судна.

«Мы ничего нового не придумывали: все подсмотрено у коллег, которые работают в схожих условиях, например, на севере Норвегии и Фарерских островах. Там эти процессы выстроены именно так. А теперь подумайте: сейчас мы предпринимаем шаги, направленные на увеличение объема готовой продукции. Если заранее не решить вопрос перегруза, с чем мы столкнемся? Именно руководствуясь растущим грузооборотом, мы и начали развивать контейнерный терминал», - подчеркнул Константин Коробков.

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