Новости
Генеральный директор ООО ПКФ «Южно-Курильский рыбокомбинат» Константин КОРОБКОВ

Константин Коробков: Все наши проекты – часть комплексного плана

Южно-Курильский рыбокомбинат приобретает флот, модернизирует перерабатывающие мощности, развивает контейнерный терминал, строит рыборазводный и туковый заводы в рамках единого плана, рассказал генеральный директор компании Константин Коробков.

Более 70 лет несет рыбацкую вахту на дальних рубежах России Южно-Курильский рыбокомбинат. Сегодня он является не только одним из крупнейших рыбодобытчиков в Сахалинской области, но и играет важную социальную роль на острове Кунашир.

Флот компании состоит из 15 современных рыбодобывающих, перерабатывающих, транспортных и специализированных судов, обеспечивая вылов до 40 тыс. тонн водных биоресурсов в год. Круглый год на берегу принимает уловы перерабатывающий комплекс компании, производя до 350 тонн готовой продукции в сутки. Полноценную работу предприятию обеспечивает собственный холодильный комплекс на 1200 тонн, контейнерный терминал, глубоководный причал.

Последние годы компания планомерно реализует целый ряд крупных инвестиционных проектов, которые стартовали в разное время – два, три или четыре года назад.

«Они объединены в рамках большого плана развития нашего предприятия. Сюда входит приобретение флота, модернизация береговых перерабатывающих мощностей, строительство рыборазводного завода, а также завода по переработке отходов с выпуском рыбной муки и жира – это наш самый свежий проект», – рассказал в интервью Fishnews генеральный директор компании Константин Коробков.

Он напомнил и про развитие контейнерного терминала – эту работу ЮКРК начал в марте прошлого года. Кроме основных планов комбинату потребуется решать вопросы парогенерации и автономного энергоснабжения (здесь предприятие очень надеется на содействие местных и областных властей).

«Может показаться, что это разрозненные части пазла, но они все абсолютно продуманы и синхронизированы. Хотя реализация этих проектов может идти не совсем в той последовательности, как задумывалось. Реальность – вещь суровая, иногда приходится делать то, что получается, отступив от первоначального плана», – отметил глава Южно-Курильского рыбокомбината.

С прошлого года с помощью оператора контейнерных перевозок «Камчатка-Лайнс» ЮКРК развивает свой терминал. Принимает пустые контейнеры, постепенно отгружает в них готовую продукцию и ожидает подхода контейнеровоза. Так же в плановом режиме, без спешки, отправляется сформированное количество груза, и контейнеровоз уходит, рассказал Константин Коробков.

Самое главное, что для выполнения всех этих операций достаточно заведующего складом, нескольких рабочих и водителя ричстакера, обратил внимание гендиректор компании. Сейчас предприятию не нужно отвлекать на погрузку много людей, плюс сокращается время обработки контейнеровоза. Это экономит деньги судовладельца, ему уже не надо сутками стоять на рейде в ожидании, когда у пирса освободится место для судна.

«Мы ничего нового не придумывали: все подсмотрено у коллег, которые работают в схожих условиях, например, на севере Норвегии и Фарерских островах. Там эти процессы выстроены именно так. А теперь подумайте: сейчас мы предпринимаем шаги, направленные на увеличение объема готовой продукции. Если заранее не решить вопрос перегруза, с чем мы столкнемся? Именно руководствуясь растущим грузооборотом, мы и начали развивать контейнерный терминал», - подчеркнул Константин Коробков.

Полный текст читайте в рубрике «Интервью» на сайте Fishnews.

НазадМетки: норвегия
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

Опрос

Во всех регионах России введены суточные нормы для любительской рыбалки. Вы будете их соблюдать?

От первого лица

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман ЗВЕРЕВ

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ)

Герман ЗВЕРЕВ

Рыбная отрасль находится на грани отмены исторического принципа

Член комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Владимир БЛОЦКИЙ

Член комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям

Владимир БЛОЦКИЙ

Аукционы не должны быть способом передела собственности

Все материалы

Интервью

Генеральный директор ООО ПКФ «Южно-Курильский рыбокомбинат» Константин КОРОБКОВ

Генеральный директор Южно-Курильского рыбокомбината

Константин КОРОБКОВ

Все наши проекты – часть комплексного плана

Руководитель агентства по рыболовству Сахалинской области Андрей ГОРНИЧНЫХ

Руководитель агентства по рыболовству Сахалинской области

Андрей ГОРНИЧНЫХ

Развитие отрасли ставит перед нами новые задачи

Директор Института повышения конкурентоспособности Алексей УЛЬЯНОВ

Директор Института повышения конкурентоспособности

Алексей УЛЬЯНОВ

Трудно представить худшее решение, чем крабовые аукционы

Чрезвычайный и полномочный посол Аргентинской Республики в Российской Федерации Рикардо Эрнесто ЛАГОРИО

Чрезвычайный и полномочный посол Аргентинской Республики в Российской Федерации

Рикардо ЛАГОРИО

Аргентина – Россия: на волне сотрудничества

Все интервью

Личное мнение

Президент Российского союза работодателей-рыбопромышленников, председатель Союза рыбопромышленников и предпринимателей Камчатки Сергей ТИМОШЕНКО

Президент Российского союза работодателей-рыбопромышленников

Сергей ТИМОШЕНКО

Отраслевое трехстороннее соглашение – это цивилизованный способ договариваться с государством

Заместитель директора ООО «УК Норебо» по международным вопросам и связям с общественностью Сергей СЕННИКОВ

Представитель группы «Норебо»

Сергей СЕННИКОВ

Налоговые поправки нуждаются в доработке

Все материалы

Крупным планом

В цехах завода Moon Tech

Moon Tech настраивает российские компании на современный холод

В Приморском крае в октябре ход кеты в самом разгаре

На кого надеяться лососю Приморья

На фото - вялится любительский улов красноперки и камбалы

Будут ли работать нормы для любителей?

Линия по рыбопереработке на основе пазового конвейера («покет»)

«Технологическое оборудование»: решения для рыбопереработки любого формата

Все материалы

События

Губернатор Архангельской области Игорь ОРЛОВ представил потенциал региона министру сельского хозяйства РФ Дмитрию ПАТРУШЕВУ и заместителю министра – руководителю Росрыболовства Илье ШЕСТАКОВУ

Seafood Expo Russia заслужила признание рыбаков

Тему квотных аукционов обсудили в Хабаровске на совместном расширенном заседании Координационного совета региональных отделений РСПП в ДФО и Комитета РСПП по цифровой экономике

Аукционы с непростыми последствиями

Все события

Продвигая рыбу

Минтай пришел

Минтай пришел

Fishering Service - 25 лет

Fishering Service - 25 лет

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2018 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.