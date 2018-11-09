09 ноября 2018 года

Южно-Курильский рыбокомбинат представил в Циндао логистический проект

На международной выставке в Циндао Южно-Курильский рыбокомбинат сделал особый упор на представлении своего проекта в сфере логистики. Компания совместно с партнерами из «Камчатка-Лайнс» осуществляет контейнерные перевозки рыбопродукции через Кунашир.

Южно-Курильский рыбокомбинат ежегодно участвует в выставке в Циндао, сообщает корреспондент Fishnews. Компания из Сахалинской области развивает бизнес в различных направлениях. В этом году ЮКРК выпустил с рыбоводного завода на озере 1,5 млн экземпляров молоди кеты. Сейчас на инкубацию заложено более 3,5 млн экземпляров икры. Предприятие заинтересовано в стабильных подходах лососей и обеспечении промысла сырьевой базой. Вместе с лососеводством компания также занимается охраной естественных нерестилищ, подчеркнул генеральный директор Южно-Курильского рыбокомбината Константин Коробков.

В 2016 г. был введен в эксплуатацию модернизированный цех береговой переработки на острове Кунашир. В следующем году компания собирается запустить производство рыбной муки и рыбьего жира. Реализация всех этих проектов продолжается, сообщил Константин Коробков на площадке выставки China Fisheries and Seafood Expo в Циндао.

С партнерами из «Камчатка-Лайнс» компания развивает контейнерные перевозки на Кунашире. В текущем году эта работа принесла очень хороший результат, рассказал руководитель ЮКРК. Предприятие выставляло свои суда на приемку лососевых на Камчатке, затем продукция шла не через Владивосток, а через портпункт в Южно-Курильске. «Мы в результате получили ритмичную отгрузку, без задержек», - отметил генеральный директор компании. Всего на 8 ноября через терминал на Кунашире отгружено более 5 тыс. тонн продукции из минтая, трески, лососей, сельди и скумбрии. Использование контейнеров позволяет сохранить качество товара. Для оптимизации портовой перевалки Южно-Курильский рыбокомбинат приобрел ричстакер. «Самое главное в нашем проекте – это сокращение сроков перевозки. Время доставки по России уменьшается как минимум на две недели», - заявил руководитель ЮКРК.

Выставка China Fisheries and Seafood Expo-2018 проходит в Циндао с 7 по 9 ноября. Организатор российского национального стенда – Expo Solutions Group. Генеральный партнер – Fishnews.

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