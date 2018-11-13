13 ноября 2018 года

Сахалинская область подводит итоги путины

К концу октября рыбаки Сахалинской области добыли 126 тыс. тонн тихоокеанских лососей. При этом вылов горбуши оказался рекордным за последние пять лет - более 85,5 тыс. тонн.

Данные по итогам лососевой путины озвучил на заседании Сахалинского рыбохозяйственного совета глава регионального агентства по рыболовству Андрей Горничных. Отмечено, что в целом прогноз вылова горбуши оправдался.

Кеты рыбаки взяли почти 40 тыс. тонн, что превышает показатели за последние три года наблюдений, рассказали Fishnews в агентстве. Объемы вылова кеты в районе Западного Сахалина достигли ожидаемых, а в районе южных Курильских островов и Восточного Сахалина оказались больше прогнозируемых значений. Общий вылов кеты превысил 145% от прогнозной величины.

Вылов нерки составил 57% от рекомендуемого, кижуча – 91%, симы – 18%.

В числе неурегулированных вопросов в агентстве назвали необоснованное введение дней пропуска производителей на нерестилища, проблему браконьерства в местах запрета промышленного рыболовства у крупных рек Сахалина.

В связи с этим руководитель агентства озвучил несколько предложений. Это введение пропускных дней по факту дефицита производителей на нерестилищах после начала промысла при достижении фиксированного соотношения самцов и самок в устье реки. Пересмотр подходов к формированию запретных дней для промышленного рыболовства у крупных рек Сахалина. Предложены и другие меры.

В этом году путина складывалась по достаточно оптимистичному сценарию, заявил Андрей Горничных ранее в интервью Fishnews.

Fishnews