14 ноября 2018 года

Иваси и скумбрия сравнялись в уловах

Российские рыбаки на промысле сардины-иваси и скумбрии вплотную приблизились к объемам добычи 120 тыс. тонн. По прогнозам ТИНРО-Центра, на предстоящей неделе скоплений рыбы станет меньше и уловы скумбрии пойдут вниз.

По данным Росрыболовства, к 13 ноября дальневосточные предприятия выловили 57,8 тыс. тонн сардины-иваси (в 3,8 раза выше уровня прошлого года) и 60,8 тыс. тонн скумбрии. Сайры освоено 7,8 тыс. тонн, что на 20% больше, чем на отчетную дату 2017 г. Как сообщили Fishnews в пресс-службе ведомства, добычу иваси и скумбрии ведут 19 средне- и крупнотоннажных российских судов.

На совещании, которое в режиме видеоконференции провел замруководителя Росрыболовства Петр Савчук, отмечалось, что на прошедшей неделе флот работал в зоне взаимодействия второй ветви течения Ойясио и северного субарктического фронта в водах с температурой поверхности 11-14 градусов. В начале недели уловы были высокими, но со второй половины недели пошли на спад. В отдельных районах в уловах попадается много молоди размером менее 20 см.

На промысле сайры работало четыре российских судна. Одно из них («Островной-6») пыталось вести лов в ИЭЗ России в зоне второй ветви Ойясио у границы с нейтральными водами. Но сайровых косяков здесь осталось мало, и суточные уловы не превышали 7 тонн. Остальные суда промышляли за пределами ИЭЗ России в зоне субарктического фронта.

По словам замдиректора ТИНРО-Центра Игоря Мельникова, на предстоящей неделе промысловая обстановка может измениться. «Несмотря на хорошие температуры для вылова сардины и скумбрии, градиенты температур низкие. Поэтому скопления начинают разрушаться. К следующей неделе прогнозируется уменьшение объемов улова скумбрии в два раза. Сайра начинает в быстром темпе двигаться за пределы ИЭЗ России в сторону Японии», - отметил представитель отраслевой науки.

На следующей неделе в зону Японии могут зайти 16 российских судов. Петр Савчук поручил Приморскому теруправлению как координатору промысла в этом районе собрать производственные планы пользователей и отслеживать их работу в целях эффективного освоения ресурса.

Fishnews