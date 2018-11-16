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Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ведомства

Илья Шестаков призвал развивать «рыбную» инфраструктуру Камчатки

Нужно усилить мощности Камчатского края для перевалки рыбопродукции, подчеркнул руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. По его словам, требуется построить современный холодильник и контейнерную площадку, чтобы развивать поставки по Севморпути.

Нехватку транспорта и холодильных мощностей в крае Илья Шестаков отметил на расширенном совещании в Петропавловске-Камчатском. Как сообщили Fishnews в пресс-службе Федерального агентства по рыболовству, в заседании участвовали представители органов власти всех дальневосточных регионов, сотрудники теруправлений Росрыболовства, полиции, ФСБ России, Росгвардии, научно-исследовательских и образовательных учреждений Росрыболовства, руководители предприятий и ассоциаций рыбопромышленников.

«Нужно реализовывать совместную программу с регионом и рыбаками по развитию инфраструктуры. При этом нельзя перекладывать все на транспортный узел Приморского края. Для них вопрос перегрузки и транспортировки не так жизненно важен, как Камчатке, поэтому надо усилить мощности именно на полуострове. Мы закончили первый этап реконструкции причалов Нацрыбресурса в порту, необходимо доделать этот инвестиционный проект – построить новый современный холодильник, контейнерную площадку. Уже проведены переговоры с Росатомом о развитии поставок по Северному морскому пути», – сказал руководитель Росрыболовства.

Fishnews
НазадМетки: камчаткаросрыболовство
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