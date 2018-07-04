04 июля 2018 года

Камчатские причалы восстанавливают в срок

Реконструкция причалов Нацрыбресурса в Петропавловске-Камчатском идет по графику, работы первой очереди планируется закончить уже осенью. Глава Росрыболовства Илья Шестаков провел проверку и остался доволен.

Заместитель министра сельского хозяйства — руководитель Росрыболовства Илья Шестаков в ходе рабочей поездки на Камчатку посетил строительную площадку морского терминала в бухте Моховая (Петропавловск-Камчатский). Глава федерального агентства проверил выполнение работ по реконструкции причалов. Работы в Моховой проводит ФГУП «Нацрыбресурс» в рамках федеральной адресной инвестиционной программы, это часть проекта создания рыбного кластера в регионе.

Илью Шестакова сопровождали врио главного инженера Нацрыбресурса Илья Панкратов, врио директора Петропавловск-Камчатского филиала учреждения Станислав Ханин, представитель компании-подрядчика «Больверк» Вадим Кирьяков, а также руководитель Северо-Восточного теруправления Росрыболовства Александр Христенко.

Илья Панкратов рассказал, что на данный момент завершено устройство новой лицевой стенки из корытного шпунта, анкерных свай, анкерных тяг, открылка. Выполняются работы по обратной засыпке пазухи причала, возводится верхнее строение, прокладываются сети водоснабжения и ливневой канализации, наносится покрытие причалов, устанавливаются швартовные тумбы, навешиваются отбойные устройства. Кроме того, начата подготовка к созданию подходного канала и дноуглубительным работам в прилегающей акватории. Работы первой очереди проекта предполагается закончить осенью этого года, сообщили Fishnews в пресс-службе Нацрыбресурса.

Руководитель агентства остался удовлетворен ходом выполнения работ. Также он выразил заинтересованность в дальнейшем развитии и модернизации прилегающей к причалам территории с учетом потребностей рыбной отрасли.

Напомним, что на площадке Восточного экономического форума (ВЭФ) в 2017 г. Илья Шестаков и губернатор края Владимир Илюхин подписали соглашение о взаимодействии по развитию инфраструктуры морского порта Петропавловск-Камчатский. Соглашение предусматривает реконструкцию причалов № 10, 11, 12, а также модернизацию прилегающей инфраструктуры, включая строительство холодильника и рыбоперерабатывающего предприятия, ремонт подъездной автодороги. Позднее власти продлили сроки реконструкции и расширили фронт работ.

Подрядчик, с которым был заключен контракт на выполнение строительно-монтажных работ – ООО «Больверк», самарское предприятие, которое занимается проектированием и строительством гидротехнических, транспортных сооружений по всей стране. Срок реализации проекта - 31 декабря 2018 г.

Реконструкция портовой инфраструктуры предусмотрена государственной программой «Развитие рыбохозяйственного комплекса». Модернизация порта в Петропавловске-Камчатском реализуется в соответствии с разработанной Росрыболовством в 2017 г. и утвержденной Минсельхозом России Стратегией развития морских терминалов.

Fishnews