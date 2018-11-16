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На площадке China Fisheries and Seafood Expo группа компаний «Антей» угощала зарубежных посетителей продукцией из сардины-иваси

Азиатский потребитель оценил российскую иваси

Группа компаний «Антей» решила познакомить с готовой продукцией из иваси азиатский рынок. Именно эта задача стала основной для холдинга на международной рыбопромышленной выставке в Циндао.

На площадке China Fisheries and Seafood Expo группа компаний «Антей» угощала зарубежных посетителей продукцией из сардины-иваси. Холдинг уже второй год успешно занимается добычей этого перспективного объекта промысла. Переработка осуществляется в центральной части России, на заводе одного из подразделений группы компаний – «Русской рыбной фактории».

Отечественный потребитель уже знает продукцию из иваси от «Русской рыбной фактории», теперь решено продвигать дальневосточный деликатес на зарубежных рынках. Именно знакомство с готовой продукцией из иваси азиатских потребителей стало основной идеей участия в выставке, рассказал корреспонденту Fishnews президент ГК «Антей» Иван Михнов.

«Для азиатских посетителей выставки такое угощение оказалось диковинкой», – отмечают специалисты группы компаний, работавшие на стенде.

Отметим, что в апреле «Антей» представил иваси холодного копчения и пресервы из этой рыбы на выставке в Брюсселе. В Циндао перспективы продаж этой продукции также обсуждались не только с представителями азиатских стран, но и с гостями из Европы, рассказали в холдинге. Зарубежные посетители и участники выставки проявили к российской новинке большой интерес. Успех продукции от «Русской рыбной фактории» обеспечивает качественное сырье, а также сочетание проверенных технологий с новаторскими идеями, убеждены производители.

Планы «Антея» отвечают общей концепции государства по развитию экспорта продукции глубокой переработки. Сейчас для этого направления на федеральном уровне готовится специальный национальный проект.

На China Fisheries and Seafood Expo были представлены результаты работы и других подразделений, входящих в состав «Антея». Это и уже хорошо известный на рынке краб, и живой трепанг, гребешок - продукция компании «Русская марикультура», занимающейся выращиванием морепродуктов в Приморском крае.

Международная выставка China Fisheries and Seafood Expo проходила в Циндао с 7 по 9 ноября. Организатор российской национальной экспозиции – Expo Solutions Group. Генеральный партнер – Fishnews.

Fishnews

  • На площадке China Fisheries and Seafood Expo группа компаний «Антей» угощала зарубежных посетителей продукцией из сардины-иваси
  • Генеральный директор ООО «Антей» Андрей ПОЛОМАРЬ
  • На China Fisheries and Seafood Expo представили и другую продукцию подразделений ГК «Антей»
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