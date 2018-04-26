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На выставке в Брюсселе «Русская рыбная фактория» представила линейку продукции из дальневосточной сардины (иваси)

Иваси доплыла до Брюсселя

На выставке в Брюсселе «Русская Рыбная Фактория» представила линейку продукции из дальневосточной сардины (иваси) и олюторской сельди – пресервы, соленая и копченая рыба, готовая к употреблению.

Продукцию глубокой переработки из иваси российские переработчики показали брюссельской публике впервые, сообщает корреспондент Fishnews. Для участия в объединенной российской экспозиции на Seafood Expo Global / Seafood Processing Global 2018 «Русская Рыбная Фактория» привезла фирменную линейку, которая включает иваси холодного копчения и пресервную группу – иваси в солевой заливке «Фирменная» и в пряно-солевой заливке с пряностями «По-шведски».

На эту рыбу, вернувшуюся после многолетнего перерыва к российским берегам, в компании делают особую ставку. Технологи «Русской Рыбной Фактории» несколько месяцев колдовали над рецептурой, пытаясь найти подход к капризному сырью, прежде чем выпустить продукцию на рынок.

Для добычи дальневосточной сардины (иваси) приобретены и переоборудованы специальные судна, на которых разделка и заморозка полуфабриката происходит с максимальным сохранением качества и полезных свойств продукта. Температурный режим строго контролируется на всех этапах пути от моря до завода. Производство полностью соответствует требованиям ХАССП и имеет еврономер.

На стенде, размещенном в зоне делового общения, заметное место отведено и другому лидеру продаж «Русской Рыбной Фактории» – тихоокеанской олюторской сельди в поштучной упаковке – холодного копчения «Ароматной» и неразделанной слабосоленой «Легендарной». Во время дегустации искушенным гурманам предлагали оценить и особый деликатес – икру морского ежа, которая пока выпускается пробными партиями.

Fishnews


  • На выставке в Брюсселе «Русская рыбная фактория» представила линейку продукции из дальневосточной сардины (иваси)
  • Витрина на стенде «Русской рыбной фактории»
  • Заметное место на стенде отвели и другому лидеру продаж «Русской рыбной фактории» - тихоокеанской олюторской сельди в поштучной упаковке
  • Стенд «Русской рыбной фактории» на Seafood Expo Global / Seafood Processing Global 2018
  • Искушенным гурманам предлагали оценить и особый деликатес - икру морского ежа
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