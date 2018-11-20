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Переработка лосося в Сахалинской области

Сахалин ищет пути развития лососевого хозяйства

План развития лососевого хозяйства Сахалинской области был разработан в прошлом году. Несколько его пунктов показали свою эффективность уже в путину 2018 г., отмечают в региональном агентстве по рыболовству.

План развития лососевого хозяйства Сахалинской области подготовили по итогам непростой лососевой путины 2017 г. «Тогда прогнозы науки по подходам горбуши на Восточном Сахалине не оправдались, были проблемы и по кете Южных Курил», - рассказал руководитель регионального агентства по рыболовству Андрей Горничных.

Собеседник Fishnews отметил, что в подготовке документа участвовали все заинтересованные стороны – отраслевой институт СахНИРО, рыбвод, Сахалино-Курильское теруправление Росрыболовства, Пограничное управление ФСБ России по Сахалинской области, рыбаки.

Дорожная карта предусматривает целый ряд направлений – научное обеспечение, управление ресурсами, кадровая политика, воспроизводство и охрана. «План развития лососевого хозяйства комплексный, мы не стали делать разные документы по искусственному воспроизводству, науке, образованию, регулированию промысла, охране биоресурсов. Лососевое хозяйство – это единый организм, который требует принятия согласованных решений по всем этим направлениям», - подчеркнул глава агентства.

Несколько пунктов плана продемонстрировали свою эффективность уже в путину 2018 г., отметили в региональном ведомстве. Так, в правилах рыболовства для Дальневосточного бассейна предусмотрен запрет на использование ставных сетей при промысле лососей на Сахалине. Также в 2018 г. не допускалось использование в промысловых районах, прилегающих к Сахалинской области, ставных неводов с длиной центрального крыла более 1500 м.

«Другие разделы – по рыбоохране, образованию, науке – также выполняются. Реализация плана предусматривается до 2020 года», - напомнил Андрей Горничных. В частности, для подготовки кадров для отрасли в Сахалинском государственном университете открылось новое направление магистратуры – «Водные биоресурсы и аквакультура». Это совместный проект областного правительства и вуза.

Fishnews
НазадМетки: правительстворосрыболовствосахалин
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