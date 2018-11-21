21 ноября 2018 года

Иваси прибавилось в море и уловах

Общий вылов сардины-иваси, скумбрии и сайры на Дальнем Востоке вырос до 133 тыс. тонн, это вдвое выше уровня прошлого года. Основной промысел этих видов рыб в российских водах завершен.

На 20 ноября иваси поймано около 60 тыс. тонн, что почти вчетверо больше показателя на отчетную дату 2017 г. Уловы скумбрии выросли на 75% к прошлогоднему уровню – до 66 тыс. тонн. Сайры добыли 7,8 тыс. тонн (+24%), сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

Сейчас в экспедиции работают 22 добывающих судна. В первой половине прошлой недели промысловый участок иваси и скумбрии располагался в пределах ИЭЗ России. Во второй половине недели пять судов перешли на добычу этих видов в зону Японии. Промысел сайры российскими судами прекращен.

Суда компании «Курильский рыбак» и рыбокомбината «Островной» сдавали уловы на перерабатывающие предприятия острова Шикотан, судно Южно-Курильского рыбокомбината – на остров Кунашир. Остальной добывающий флот выгружал рыбу на плавзаводы «Всеволод Сибирцев» и «Капитан Ефремов» либо перерабатывал уловы самостоятельно.

«Хотя основной промысел этих видов в российских водах завершен, специалисты отраслевой науки продолжают давать рекомендации рыбакам, – отметил директор ТИНРО-Центра Алексей Батайлюк на заседании штаба пелагической путины. – Сформирована большая рабочая группа на берегу, которая обрабатывает данные спутникового мониторинга и информацию, поступающую по другим каналам связи. Таким образом, рыбаки оперативно получают прогнозы».

Fishnews