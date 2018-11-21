Новости
Промысловые показатели обсудили на заседании штаба, которое провел заместитель руководителя Росрыболовства Петр САВЧУК. Фото пресс-службы федерального агентства

Иваси прибавилось в море и уловах

Общий вылов сардины-иваси, скумбрии и сайры на Дальнем Востоке вырос до 133 тыс. тонн, это вдвое выше уровня прошлого года. Основной промысел этих видов рыб в российских водах завершен.

На 20 ноября иваси поймано около 60 тыс. тонн, что почти вчетверо больше показателя на отчетную дату 2017 г. Уловы скумбрии выросли на 75% к прошлогоднему уровню – до 66 тыс. тонн. Сайры добыли 7,8 тыс. тонн (+24%), сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

Сейчас в экспедиции работают 22 добывающих судна. В первой половине прошлой недели промысловый участок иваси и скумбрии располагался в пределах ИЭЗ России. Во второй половине недели пять судов перешли на добычу этих видов в зону Японии. Промысел сайры российскими судами прекращен.

Суда компании «Курильский рыбак» и рыбокомбината «Островной» сдавали уловы на перерабатывающие предприятия острова Шикотан, судно Южно-Курильского рыбокомбината – на остров Кунашир. Остальной добывающий флот выгружал рыбу на плавзаводы «Всеволод Сибирцев» и «Капитан Ефремов» либо перерабатывал уловы самостоятельно.

«Хотя основной промысел этих видов в российских водах завершен, специалисты отраслевой науки продолжают давать рекомендации рыбакам, – отметил директор ТИНРО-Центра Алексей Батайлюк на заседании штаба пелагической путины. – Сформирована большая рабочая группа на берегу, которая обрабатывает данные спутникового мониторинга и информацию, поступающую по другим каналам связи. Таким образом, рыбаки оперативно получают прогнозы».

Fishnews
НазадМетки: дальний востокросрыболовствояпония
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

Опрос

Во всех регионах России введены суточные нормы для любительской рыбалки. Вы будете их соблюдать?

От первого лица

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман ЗВЕРЕВ

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ)

Герман ЗВЕРЕВ

Рыбная отрасль находится на грани отмены исторического принципа

Член комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Владимир БЛОЦКИЙ

Член комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям

Владимир БЛОЦКИЙ

Аукционы не должны быть способом передела собственности

Все материалы

Интервью

Вице-президент компании Teknotherm Владимир СУХАРЕВ

Вице-президент Teknotherm US

Владимир СУХАРЕВ

Teknotherm: автоматика холода

Председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры Олег ПОПОВ

Председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры

Олег ПОПОВ

Пока Минприроды думает, браконьеры усердно работают

Генеральный директор ООО ПКФ «Южно-Курильский рыбокомбинат» Константин КОРОБКОВ

Генеральный директор Южно-Курильского рыбокомбината

Константин КОРОБКОВ

Все наши проекты – часть комплексного плана

Руководитель агентства по рыболовству Сахалинской области Андрей ГОРНИЧНЫХ

Руководитель агентства по рыболовству Сахалинской области

Андрей ГОРНИЧНЫХ

Развитие отрасли ставит перед нами новые задачи

Все интервью

Личное мнение

Координатор проектов по лесам высокой природоохранной ценности WWF России Константин КОБЯКОВ. Фото из личного архива

Координатор проектов по лесам высокой природоохранной ценности WWF России

Константин КОБЯКОВ

Ни рыбы, ни леса

Председатель Ассоциации рыбодобывающих предприятий Ульчского и Комсомольского районов Хабаровского края (АРУК) Максим БЕРГЕЛЯ

Председатель Ассоциации рыбодобывающих предприятий Ульчского и Комсомольского районов

Максим БЕРГЕЛЯ

Путина поставила вопросы не к закону, а к регулированию

Все материалы

Крупным планом

Розничные сети Приморья включаются в биржевую торговлю рыбой

Розничные сети Приморья включаются в биржевую торговлю рыбой

В цехах завода Moon Tech

Moon Tech настраивает российские компании на современный холод

В Приморском крае в октябре ход кеты в самом разгаре

На кого надеяться лососю Приморья

На фото - вялится любительский улов красноперки и камбалы

Будут ли работать нормы для любителей?

Все материалы

События

Объединенный стенд России на рыбопромышленной выставке в Циндао привлекал особое внимание своими масштабами и оформлением экспозиций

Выставка в Циндао открыла новые перспективы

Губернатор Архангельской области Игорь ОРЛОВ представил потенциал региона министру сельского хозяйства РФ Дмитрию ПАТРУШЕВУ и заместителю министра – руководителю Росрыболовства Илье ШЕСТАКОВУ

Seafood Expo Russia заслужила признание рыбаков

Все события

Продвигая рыбу

Минтай пришел

Минтай пришел

Fishering Service - 25 лет

Fishering Service - 25 лет

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2018 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.