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Чрезвычайный и полномочный посол России в Республике Корея Андрей КУЛИК и южнокорейский министр морских дел и рыболовства КИМ Ён Чхун провели переговоры в Седжоне. Фото пресс-службы министерства

Корея рассчитывает на дальнейшее «рыбное» сотрудничество с Россией

Южнокорейский министр морских дел и рыболовства Ким Ён Чхун провел встречу с послом России Андреем Куликом. Они обсудили планы по развитию взаимодействия в области рыболовства, портов и Северного морского пути.

Сотрудничество в этих сферах – часть новой политики, которую Республика Корея собирается вести по отношению к России, пишет пресс-служба министерства. Свое видение такого направления президент Мун Чжэ Ин представил на Восточном экономическом форуме в 2017 г. Глава государства предложил России навести «девять мостов сотрудничества», в числе которых – подготовка и реализация проектов в судостроении, развитии портов, использовании и развитии Северного морского пути, рыболовстве.

В июне 2018 г. Мун Чжэ Ин и его российский коллега Владимир Путин договорились расширить сотрудничество в рыболовстве, аквакультуре и судостроении. Также государства начали работу над соглашением о свободной торговле.

На встрече с послом в городе Седжон министр выразил Андрею Кулику благодарность в связи с продолжающимся взаимодействием в рамках заключенного в 1991 г. межправительственного соглашения о рыболовстве. Как сообщает корреспондент Fishnews, в соответствии с этим документом южнокорейские рыбаки могут вести промысел в исключительной экономической зоне РФ. Ким Ён Чхун выразил надежду на дальнейшее двустороннее сотрудничество в области передачи квот и других сферах.

Fishnews

  • Чрезвычайный и полномочный посол России в Республике Корея Андрей КУЛИК и южнокорейский министр морских дел и рыболовства КИМ Ён Чхун провели переговоры в Седжоне. Фото пресс-службы министерства
  • Чрезвычайный и полномочный посол России в Республике Корея Андрей КУЛИК и южнокорейский министр морских дел и рыболовства КИМ Ён Чхун провели переговоры в Седжоне. Фото пресс-службы министерства
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