23 ноября 2018 года

Прослеживаемость не скоро охватит все сферы рынка

Система маркировки товаров может взять за основу ВетИС - в части прослеживаемости продуктов питания, заявил замруководителя Россельхознадзора Николай Власов. Пока проект по маркировке развивается параллельно с электронной ветсертификацией.

Проблема внедрения системы прослеживаемости касается не только сельскохозяйственной продукции, но и в целом рынка потребительских товаров, сообщил на пресс-конференции 22 ноября замруководителя Россельхознадзора Николай Власов. Он подчеркнул, что обеспечение прослеживаемости в первую очередь «является средством защиты рынка от контрафакта и фальсификата».

Представитель надзорного ведомства подтвердил, что в сфере производства продуктов питания есть протокольное поручение о создании такой системы, причем именно на основе ВетИС, сообщает корреспондент Fishnews. «Будет ли это так или не будет, покажет время, потому что поручение - это не закон божий, может быть другое поручение», - отметил Николай Власов.

По его словам, сейчас параллельно развиваются две большие системы в этой сфере - ветеринарная сертификация и система маркировки товаров, которой занимается Минпромторг. «Если электронная ветеринарная сертификация в принципе внедрена, то в отношении «пищевки» система маркировки не была еще ни внедрена, ни опробована. Сейчас идет стадия пилотирования - то есть изучения проблемы с отработкой соответствующих технологий», - рассказал замглавы Россельхознадзора.

Он добавил, что для создания единой системы обеспечения безопасности и прослеживаемости животных, растений, продукции животного и растительного происхождения потребуется пройти большой путь, поскольку есть целые сектора, где прослеживаемость полностью отсутствует.

«У нас нет прослеживаемости в Российской Федерации продукции растительного происхождения, ее и в «нормативке» еще нет, - обратил внимание Николай Власов. - У нас нет прослеживаемости минеральных пищевых веществ и так далее. Здесь еще много работы».

Fishnews