23 ноября 2018 года

Камчатка предлагает сбалансировать состав комиссий по анадромным

В состав региональных комиссий по анадромным необходимо включить больше представителей рыбацкого сообщества, науки, региональных властей, считают в правительстве Камчатского края. Губернатор Владимир Илюхин озвучил инициативу на совещании, приуроченном к ДВНПС.

Глава региона предложил внести изменения в полномочия и состав комиссий по регулированию добычи анадромных видов рыб. Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков согласился, что состав комиссий надо пересмотреть.

Сегодня, согласно порядку деятельности, в комиссии должны входить представители федеральных органов исполнительной власти, региональных властей, общественных объединений, отраслевых союзов и ассоциаций, рыбводов, рыбохозяйственных институтов. Нужно сбалансировать состав с точки зрения соотношения: представители федеральных ведомств – другие категории участников, считают в правительстве Камчатского края.

Поэтому в состав органа предлагают включить больше представителей рыбацкого сообщества, ученых, представителей региональных властей – чтобы эти эксперты могли влиять на принятие решений, сообщает корреспондент Fishnews.

Порядок деятельности комиссии утвержден приказом Минсельхоза России, поэтому потребуется внести изменения в этот документ.

Fishnews