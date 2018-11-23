Камчатка предлагает сбалансировать состав комиссий по анадромным
В состав региональных комиссий по анадромным необходимо включить больше представителей рыбацкого сообщества, науки, региональных властей, считают в правительстве Камчатского края. Губернатор Владимир Илюхин озвучил инициативу на совещании, приуроченном к ДВНПС.
Глава региона предложил внести изменения в полномочия и состав комиссий по регулированию добычи анадромных видов рыб. Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков согласился, что состав комиссий надо пересмотреть.
Сегодня, согласно порядку деятельности, в комиссии должны входить представители федеральных органов исполнительной власти, региональных властей, общественных объединений, отраслевых союзов и ассоциаций, рыбводов, рыбохозяйственных институтов. Нужно сбалансировать состав с точки зрения соотношения: представители федеральных ведомств – другие категории участников, считают в правительстве Камчатского края.
Поэтому в состав органа предлагают включить больше представителей рыбацкого сообщества, ученых, представителей региональных властей – чтобы эти эксперты могли влиять на принятие решений, сообщает корреспондент Fishnews.
Порядок деятельности комиссии утвержден приказом Минсельхоза России, поэтому потребуется внести изменения в этот документ.
Fishnews