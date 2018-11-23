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Общий допустимый улов минтая для четырех подзон Охотского моря на будущий год составляет 1071,2 тыс. тонн

Где ловить минтай в будущем году

Путинный прогноз «Охотоморский минтай-2019» представили в ТИНРО-Центре. По мнению ученых, общий допустимый улов в четырех подзонах – в сумме 1071,2 тыс. тонн – за год можно будет выбрать почти полностью.

Ожидается, что зима будет умеренной по погоде. Более теплый тип погоды будет формироваться в январе, а наиболее холодный период с сильными северными ветрами придется на конец февраля – начало марта, сообщили Fishnews в пресс-службе института.

Предполагается, что в начале зимы становление ледяного покрытия может проходить замедленными темпами, максимум ледовитости придется на первую половину марта. «Несмотря на очевидную сложность разработки гидрометеопрогноза на столь долгий период, именно это позволяет прогнозировать ход предстоящей путины», – подчеркнул заведующий лабораторией минтая и сельди Евгений Овсянников.

Оценка запасов североохотоморского минтая выполняется тремя методами (траловый, ихтиопланктонный, акустический). В 2018 г. все три метода показали тенденцию к снижению общей биомассы. Общий запас минтая составил 48 млрд экземпляров и 11,6 млн тонн (согласно базовому траловому методу).

Однако наметившаяся тенденция снижения еще не будут оказывать заметного влияния на промысел в предстоящую путину, поскольку в 2019 г. промысловый запас составят особи двух урожайных поколений (2011 и 2013 гг.), в большинстве половозрелые. По прогнозам специалистов, результативный лов минтая можно будет вести с первых чисел января в Камчатско-Курильской подзоне и в районе банки Кашеварова. Этот район располагается в двух подзонах: Северо-Охотоморской и Восточно-Сахалинской. Ожидается, что здесь в уловах будет встречаться преимущественно крупноразмерный минтай.

В Камчатско-Курильской подзоне будут заметны крупноразмерные особи поколения 2011 г. На севере Западно-Камчатской подзоны в районе 57º северной широты возможен высокий прилов мелких особей среднеурожайных поколений 2014, 2015, 2016 гг. Поэтому там целесообразно провести поисковые работы, отмечают в институте.

В конце февраля – начале марта к северу от 58º северной широты в горле залива Шелихова возможно образование плотных скоплений преднерестового минтая. Однако промысел в этом районе, по-видимому, будет лимитироваться ледовыми условиями, считают специалисты ТИНРО-Центра.

Ожидается, что в Северо-Охотоморской подзоне минтай начнет образовывать промысловые скопления в середине февраля в центральной части, то есть на возвышенности Лебедя. Затем скопления постепенно будут смещаться в северном направлении в район полуострова Кони-Пьягина. В уловах здесь будет встречаться разноразмерный минтай с преобладанием рыб промысловых размеров.

Согласно приказу Минсельхоза, общий допустимый улов минтая для четырех подзон Охотского моря на будущий год составляет 1071,2 тыс. тонн. Учитывая современное состояние и структуру запасов минтая в Охотском море, выделенные объемы за сезон «А» могут быть освоены более чем на 80%, а за год – выбраны почти полностью, прогнозируют специалисты.

Также Евгений Овсянников напомнил, что в будущем году вступят в силу новые правила рыболовства, запрещающие специализированный промысел минтая тралящими орудиями и снюрреводами в Западно-Камчатской подзоне на участке между 57º и 58º северной широты.

Ученый совет принял представленный прогноз и рекомендовал подготовить его к распространению среди пользователей.

Fishnews
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