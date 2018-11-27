27 ноября 2018 года

Россия и Эстония определили квоты на трансграничных озерах

Россия и Эстония утвердили национальные квоты на 2019 г. для промысла в Чудском, Теплом и Псковском озерах. Российские пользователи смогут выловить 1650 тонн окуня, 1000 тонн леща, 835 тонн судака и 165 тонн щуки.

Общий допустимый улов и национальные квоты вылова на 2019 г. в Чудском, Теплом и Псковском озерах были утверждены на 44-й сессии межправительственной российско-эстонской комиссии по рыболовству. Переговоры завершились 23 ноября в Тарту.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Северо-Западного теруправления Росрыболовства, комиссия установила ОДУ ряпушки в размере 650 тонн, корюшки – 305 тонн, леща – 1800 тонн, судака – 1520 тонн, щуки – 280 тонн, окуня – 3150 тонн, плотвы – 710 тонн.

Российская квота на следующий год составит 325 тонн ряпушки, 155 тонн корюшки, 1000 тонн леща, 835 тонн судака, 165 тонн щуки, 1650 тонн окуня и 430 тонн плотвы. Самым незначительным стал ОДУ сига – всего две тонны, по одной для каждой стороны.

Участники сессии также приняли решение о переносе на 2019 г. недоосвоенных национальных квот по окуню, судаку, щуке и лещу в пределах не более 5% квот текущего года.

Представители обеих стран договорились провести совместные мероприятия по контролю за добычей водных биоресурсов в весенний и осенний периоды.

Кроме того, российские делегаты предложили новые подходы к промыслу в трансграничном водоеме. Обсуждать эти инициативы Россия и Эстония будут уже на 45-й сессии межправительственной комиссии по рыболовству в конце ноября 2019 г.

Fishnews