27 ноября 2018 года

ЦСМС рекомендует рыбакам поспешить с освоением ЭПЖ

В правила рыболовства для всех бассейнов будут внесены изменения, предусматривающие использование электронного промжурнала для передачи судовых суточных донесений в цифровом формате.

Проект приказа Минсельхоза «О внесении изменений в правила рыболовства»находится на согласовании, сообщили Fishnews в пресс-службе Центра системы мониторинга рыболовства и связи. Новым приказом предусматривается, что ССД будут направляться в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, через программный комплекс «Электронный промысловый журнал». Правовой акт также устанавливает порядок действий капитана судна в случае неисправности ЭПЖ.

Если по техническим причинам передать ССД через электронный промысловый журнал не получится, капитан судна может подать донесение самостоятельно, через другие суда или по другим доступным средствам и каналам связи, например по факсу, электронной почте, телефону или радиосвязи. Если невозможно восстановить работоспособность программного комплекса ЭПЖ на судне в течение 72 часов, оно должно приостановить промысел и вернуться в порт для устранения неисправностей, известив об этом территориальный орган Росрыболовства и РИЦ.

В связи с грядущим выходом изменений в правилах рыболовства для Азово-Черноморского, Волжско-Каспийского, Восточно-Сибирского, Дальневосточного, Западно-Сибирского, Западного и Северного бассейнов ЦСМС рекомендует компаниям, на судах которых не установлен ЭПЖ, в ближайшее время заключить договор на услуги программного комплекса в 2019 г., чтобы успеть подготовиться к обязательной передаче ССД в новом формате.

Fishnews