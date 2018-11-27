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Следствие установило, что с января по июль 2017 г. члены преступной группы выловили не менее 600 лососей в бухте Турпанка. Фото пресс-службы краевой прокуратуры

Дело лососевой банды рассмотрят на Камчатке

В Камчатском крае в суд направили дело о добыче лососей организованной преступной группой. По данным следствия, организатор снабжал подельников плавсредствами, сетями, жильем, радиостанциями, одеждой и прочей экипировкой.

Пятеро местных жителей обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 256 УК РФ (незаконная добыча водных биоресурсов, с применением самоходного транспортного плавающего средства на миграционных путях к местам нереста, совершенная организованной преступной группой, с причинением особо крупного ущерба).

По версии следствия, в 2016 г. житель Вилючинска предложил двум знакомым заниматься браконьерским промыслом лососей в бухте Турпанка Авачинской губы. В 2017 г. в преступную группу привлекли еще двух местных жителей, умеющих добывать рыбу сетями.

Организатор снабжал участников группы сетями, лодками, радиостанциями, обеспечивал их местом временного проживания, рыбацкой одеждой, продуктами, определял порядок взаимодействия, время расстановки и снятия сетей, сообщили Fishnews в пресс-службе прокуратуры Камчатского края. Кроме того, по данным надзорного ведомства, руководитель браконьерской артели отвечал за конспирацию, участвовал в добыче биоресурсов, транспортировке и реализации уловов, а также в распределении преступного дохода.

Злоумышленников задержали сотрудники полиции во взаимодействии с бойцами ОМОН регионального отдела Росгвардии.

Следствие установило, что с января по июль 2017 г. члены преступной группы с помощью лодок и сетей (28 штук) добыли не менее 600 лососей в бухте Турпанка на миграционных путях к местам нереста. Ущерб водным биоресурсам Российской Федерации оценили в 419 тыс. рублей.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в Вилючинский городской суд для рассмотрения по существу.

Санкция части 3 статьи 256 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 500 тыс. до 1 млн рублей либо лишение свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

Fishnews
НазадМетки: камчаткауголовное дело
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