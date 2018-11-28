28 ноября 2018 года

Украина советует своим судам свернуть промысел в Азовском море

Власти рекомендовали работающим в Азовском море рыбакам Украины вернуться в порты, сообщил первый замминистра аграрной политики страны Максим Мартынюк. Причиной стал конфликт вокруг нарушения границы РФ и задержания украинских военных кораблей.

Возможным рискам для аграрной отрасли Украины, связанным с эскалацией конфликта и введением военного положения, замминистра написал пост на своей странице в Facebook. По словам представителя украинских властей, основной блок рисков – для рыбной отрасли, сообщает корреспондент Fishnews.

«Азовское море генерирует большую часть улова, и это требует сохранения стабильного и понятного режима рыболовства в его водах. По состоянию на вчерашний день рыбакам было рекомендовано в качестве меры предосторожности вернуться в порт, никаких юридических или фактических ограничений к ним не применялось. Степень риска: не определен», – говорится в посте от 27 ноября.

Украина ввела военное положение в ряде областей и внутренних водах Азово-Керченской акватории после задержания российскими пограничниками трех кораблей ВМС республики.

25 ноября патруль пограничного управления ФСБ с применением оружия задержал в районе Керченского пролива три корабля Военно-морских сил Украины – катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу». Как рассказали в федеральной службе, украинские военные зашли в территориальное море России, не отреагировав на предупреждения и требование остановиться. По информации ведомства, в ходе инцидента ранены три украинских моряка, им оказана помощь, суда доставлены в Керчь. Возбуждено уголовное дело о нарушении госграницы.

Заявления о взаимных претензиях сделали МИДы обоих государств, ситуацию обсудили на площадке Совбеза ООН. Морской инцидент также стал темой переговоров, которые провели президент России Владимир Путин и немецкий канцлер Ангела Меркель.

Fishnews