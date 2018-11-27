27 ноября 2018 года

В Керченском проливе подогрели международную обстановку

Украина ввела военное положение в ряде областей и внутренних водах Азово-Керченской акватории после задержания российскими пограничниками трех кораблей ВМС республики. Обе стороны заявляют о своей правоте и призывают мировое сообщество повлиять на ситуацию.

Позиция России

25 ноября патруль пограничного управления ФСБ с применением оружия задержал в районе Керченского пролива три корабля Военно-морских сил Украины – катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу». Как рассказали в федеральной службе, украинские военные зашли в территориальное море России, не отреагировав на предупреждения и требование остановиться. По информации ведомства, в ходе инцидента ранены три украинских моряка, им оказана помощь, суда доставлены в Керчь. Возбуждено уголовное дело о нарушении государственной границы.

ФСБ заявила, что «провокационные действия кораблей ВМС Украины осуществлялись по прямому указанию киевских властей». По данным федеральной службы, провокацию координировали два сотрудника Службы безопасности Украины, прикомандированные к экипажам военных катеров.

МИД России назвал действия украинских военных провокацией, цель которой – отвлечь населения от внутриполитических проблем в свете президентских выборов, намеченных на весну. А также – предлогом для наращивания антироссийских санкций, сообщает корреспондент Fishnews.

«Хотели бы предупредить украинскую сторону, что проводимая Киевом в координации с США и ЕС линия на провоцирование конфликта с Россией в акватории Азовского и Черного морей чревата серьезными последствиями. Российской Федерацией будут жестко пресекаться любые посягательства на ее суверенитет и безопасность», – подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

Помимо этого, Россия требует наказания для радикалов, напавших на российские дипломатические представительства.

Министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с доминиканским коллегой Мигелем Варгасом Мальдонадо 26 ноября призвал «западных спонсоров Киева все-таки угомонить тех, кто пытается сейчас на военной истерии заработать политические очки в связи с предстоящими выборами или прочими событиями на Украине».

Глава МИД добавил, что Киеву в целом нужно вести себя адекватнее. По словам Сергея Лаврова, западным спонсорам периодически становится неудобно за идеи, в которые выливаются интересы украинского руководства.

Реакция Украины

Киев, не признающий принадлежность Крыма России, настаивает, что корабли шли из Одессы в Мариуполь на законных основаниях. Министерство иностранных дел страны потребовало от России вернуть моряков и компенсировать все понесенные убытки.

26 ноября, по информации ТАСС, Верховная рада одобрила указ президента Петра Порошенко о введении после инцидента в Керченском проливе военного положения в отдельных областях Украины на 30 дней. Документ вступает в силу с 28 ноября.

Военное положение решили ввести в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской областях и внутренних водах Азово-Керченской акватории. Затем депутаты проголосовали за законопроект о выборах главы государства 31 марта 2019 г.

Вооруженные силы Украины приведены в состояние полной боевой готовности, сообщили в Минобороны страны.

«Вынос сора»

Ситуацию обсудили на чрезвычайном заседании Совета Безопасности ООН по просьбе Украины (Россия требовала созвать другое заседание в связи «с нарушением государственных границ» РФ, но это предложение заблокировали). Позицию нашей страны изложил первый заместитель постпреда страны при ООН Дмитрий Полянский. Он отметил, что суда нарушили не только международное морское право, но и общее право, включая Устав ООН.

Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко заявил, что в районе инцидента нет никаких российских границ. «Согласно международному праву, Крым и, соответственно, его территориальные воды, являются территорией Украины, оккупированной Российской Федерацией. Таким образом в районе инцидента нет никаких российских границ. Я хочу повторить, нет российских границ в районе крымского полуострова», – подчеркнул Владимир Ельченко.

Он сказал, что два украинских катера «Бердянск» и «Никополь», а также рейдовый буксир «Яны Капу» осуществляли плановый переход из постоянного пункта базирования в Одессе в пункт базирования Мариуполь.

Владимир Ельченко призвал международное сообщество ввести дополнительные санкции в отношении Москвы.

Представители США и Великобритании заявили, что полностью поддерживают суверенитет Украины и ее территориальную целостность, включая ее навигационные права в ее территориальных водах. Они призвали Россию в соответствии с международным правом обеспечить беспрепятственный доступ к украинским портам в Азовском море. «…Россия должна немедленно прекратить незаконные действия и уважать навигационные права и свободы всех государств», - заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.

Представитель Китая и Казахстана призвали Украину и Россию предотвратить дальнейшую эскалацию ситуации и решать все вопросы путем диалога и в рамках консультаций.

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель оценил провокационные действия украинской стороны и грубое нарушение международного права.

«Акцентировано, что украинское руководство несет всю полноту ответственности за создание еще одной конфликтной ситуации и связанные с этим риски. Все это явно предпринято с учетом предвыборной кампании на Украине», – говорится в пресс-релизе Кремля.

В ходе разговора была выражена серьезная озабоченность в связи с решением Киева объявить на Украине военное положение. Глава российского государства понадеялся, что Берлин повлияет на Киев и удержит от дальнейших необдуманных шагов.

Fishnews