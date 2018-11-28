28 ноября 2018 года

На местах должны оперативно решить вопрос с разрешениями на вылов

В закон о рыболовстве внесли изменения о продлении до конца года договоров на доли квот. Территориальные управления Росрыболовства должны максимально быстро решить вопрос с разрешениями на вылов, сообщил замглавы ведомства Петр Савчук.

С 27 ноября вступили в силу законодательные изменения, обеспечивающие пролонгацию договоров о закреплении долей квот на вылов. Договоры, срок действия которых истекает ранее 31 декабря 2018 г., считаются продленными до конца года на прежних условиях. Это касается договоров о закреплении долей квот для прибрежного рыболовства, промышленного рыболовства (за исключением работы в пресноводных водных объектах), о закреплении долей квот в районах действия международных договоров.

Для того чтобы рыбаки могли продолжать промысел, им необходимы разрешения на вылов. Вопрос с промысловыми билетами уже обсуждался с руководителями территориальных управлений, дано указание организовать круглосуточную работу, сообщил Fishnews заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук. «Они должны будут максимально быстро все эти разрешения сделать», – подчеркнул замглавы ведомства.

На сайте теруправлений Федерального агентства по рыболовству уже появились объявления по поводу внесения изменений в разрешения.

Fishnews