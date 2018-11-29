29 ноября 2018 года

«Икряной» стенд на ВЭФ принес Камчатке награду

Одним из лучших павильонов на Восточном экономическом форуме признали стенд Камчатского края. Экспозиция региона на этом мероприятии уже четвертый год подряд получает высокую оценку.

Напомним, стенд Камчатки на «Улице Дальнего Востока» представлял собой четыре павильона в форме икринок, оформленных десятками тысяч ярких пайеток. В основном павильоне гости могли увидеть фильм о крае в формате 360°, также экспозиция включала тематические павильоны «Туризм», «Культура» и «Кроноцкий заповедник».

«Камчатка – единственный субъект, который получает эти награды с самого первого экономического форума. Я признателен всем гостям и экспертам, которые оценивали камчатские павильоны на протяжении всех этих лет. В этом году «икринки» были выше всех похвал, они были позитивные, яркие, вызывали только положительные эмоции. Хочу сказать всем, кто принимал участие в создании павильона – авторам идеи, тем, кто сумел претворить ее в жизнь, – большое спасибо. Надеюсь, что Камчатка всегда будет в числе призеров, потому что такого опыта, как у нас, нет ни у кого. Я с большим уважением отношусь и к нашим коллегам, которые за эти годы сделали большой шаг вперед в организации своих экспозиций. Этот конкурс – серьезная конкурентная борьба, которая была и в этом году, и которая, я думаю, предстоит в рамках следующего форума. Хочу поздравить всех камчатцев со вторым местом и сказать, что для нас оно – первое. Камчатка представила потрясающую экспозицию, которой наш край может по-настоящему гордиться», – казал губернатор Владимир Илюхин после получения награды.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе правительства региона, лучшими на выставке «Улица Дальнего Востока» стали два субъекта: Камчатка и Сахалинская область.

На стенде края можно было не только познакомиться с его традициями и узнать о туристических возможностях региона, но и увидеть выступления уникального ансамбля «Мэнго».

За время форума павильон посетили премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Монголии Халтмаагийн Баттулга.

Экспозиция стала настоящей точкой притяжения и для тысяч других гостей форума и участников деловой программы, а после завершения основных мероприятий ВЭФ-2018 стенды Камчатки по достоинству оценили жители и гости Владивостока.

Теперь посетить павильон в виде икринки можно будет и в столице. Экспозицию края, выполненную по той же технологии, представят на ярмарке на Тверской площади. Мероприятие пройдет в рамках «Дней Дальнего Востока в Москве» с 3 по 9 декабря.

Fishnews