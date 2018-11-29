29 ноября 2018 года

Новый закон поможет рыбоводами

Закон о приоритетном доступе действующих лососевых заводов к рыбоводным участкам поможет сохранить и развивать лососеводство в Сахалинской области, считает региональный бизнес-омбудсмен Андрей Коваленко.

Президент Владимир Путин 26 ноября подписал закон, который позволит действующим лососевым рыбоводным заводам без торгов получить рыбоводный участок. Предпринимателям, таким образом, не потребуется бороться за РВУ ни на конкурсах, ни на аукционах, сообщает корреспондент Fishnews.

Решение вопроса лососевых рыбоводных заводов потребовало проделать долгий путь, отмечает уполномоченный по защите прав предпринимателей в Сахалинской области Андрей Коваленко. В 2013 г. был принят федеральный закон об аквакультуре, однако он не предусмотрел, что лососевые рыбоводные заводы могут без торгов получить рыбоводный участок. Согласно постановлению правительства, предприятия, которые занимались искусственным воспроизводством лосося, должны были отправиться за рыбоводными участками на аукцион. Предприниматели могли лишиться акваторий, куда традиционно выпускали молодь, ведь на аукционе победителя определяет не история работы, а предложенная цена, напомнил бизнес-омбудсмен.

Проблема неоднократно поднималась на различных площадках – на совещаниях с руководством Министерства сельского хозяйства, Росрыболовства, в Госдуме. Предложения по ее решению выдвигала Ассоциация лососевых рыбоводных заводов Сахалинской области. Острый для рыбоводов вопрос нашел отражение в докладе, который представил в 2015 г. президенту Владимиру Путину федеральный уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов. «Работа над законодательными изменениями велась Минсельхозом, Росрыболовством. Для меня это также хороший пример взаимодействия с отраслевыми объединениями – Ассоциацией лососевых рыбоводных заводов, Росрыбхозом. Работы со СМИ – Fishnews активно освещал ситуацию с ЛРЗ, – прокомментировал Андрей Коваленко. – Решение вопросам с рыбоводными участками, на мой взгляд, пример действенности института федерального бизнес-омбудсмена».

Сейчас предстоит принять подзаконную базу. Порядок заключения договора на РВУ должно установить ведомство, уполномоченное правительством. «Мы продолжим работать в этом направлении», – заверил региональный бизнес-омбудсмен.

Напомним, что Андрей Коваленко также является общественным представителем уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей в сфере рыболовства и аквакультуры.

Fishnews