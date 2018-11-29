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Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ

Илья Шестаков: Выставка в Санкт-Петербурге вышла на новый уровень

Перенос проведения Международного рыбопромышленного форума и Seafood Expo Russia на июль позволит разгрузить график компаний-участников и отметить успехи отрасли в преддверии профессионального праздника Дня рыбака.

Оргкомитет III Международного рыбопромышленного форума и Выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий принял решение о проведении этих мероприятий с 10 по 12 июля 2019 г. Ранее два года подряд выставка и форум открывались в сентябре.

Комментируя выбор новых дат, замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков отметил, что одной из причин переноса на июль стал слишком напряженный график - в сентябре и октябре проходит много других выставок, в том числе в смежных отраслях.

«Оптимальные даты, как нам показалось, 10 – 12 июля. Конечно, это приурочено и ко Дню рыбака, потому что мы сможем и поблагодарить наших рыбаков, которые достигли больших серьезных результатов по итогам 2018 года, и в целом поздравить их с наступающим праздником», - сообщил он корреспонденту Fishnews.

Санкт-Петербург будет принимать рыбаков уже в третий раз. По словам главы рыбного ведомства, концепция Seafood Expo Russia за это время серьезно изменилась.

«Если первый год выставка носила более локальный характер, то во второй раз она действительно прошла на высоком уровне. Было много международных участников, большое количество компаний – зарубежных и российских, больше технологического оборудования и проектов. Появились компании из других направлений, сопутствующих рыболовному сектору. Это не только добытчики и переработчики. Были представлены и компании, которые занимаются консалтингом, и торговые сети. Прошли деловые мероприятия с большой аудиторией», - рассказал Илья Шестаков.

Ассортимент продукции, представленной на выставке в Санкт-Петербурге, высветил определенные тенденции в изменении структуры производства российских рыбопромышленных предприятий.

«Если раньше это в основном было чистое сырье, то сейчас многие компании пытаются показать и продукцию в индивидуальной упаковке, и продукцию с высокой степенью переработки. Причем мы видим это не только в таких сегментах, в которых, казалось бы, для нас это традиционно, как в рыбе, но и в таких, скажем, нетрадиционных сегментах для переработки, как крабы, что на самом деле очень отрадно. И мы видим, конечно, не быстрое, как нам бы хотелось, не резкое, но поступательное движение на углубление переработки российскими компаниями», - подчеркнул глава Росрыболовства.

Илья Шестаков выразил надежду, что третья Seafood Expo Russia и форум «соберут еще больше гостей, еще больше компаний и станут еще более значимыми в мировой плеяде рыбацких выставок».

Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий и третий Международный рыбопромышленный форум пройдут в Санкт-Петербурге с 10 по 12 июля на площадке КВК «Экспофорум». Организатором выставочных мероприятий выступает Expo Solutions Group, генеральный информационный партнер – медиахолдинг Fishnews.

Fishnews
НазадМетки: выставкакрабросрыболовство
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