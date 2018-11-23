Новости
В нынешнем году Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий проходили в Северной столице с 13 по 15 сентября

Форум и выставка в Петербурге пройдут накануне Дня рыбака

III Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий пройдут в Санкт-Петербурге с 10 по 12 июля. Даты проведения главного отраслевого мероприятия утвердил организационный комитет.

«Таким образом, в новом сезоне российская сторона будет принимать участников форума накануне Дня рыбака, который отмечается в России во второе воскресенье июля», - рассказали Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, организующего мероприятия.

В 2019 г. место проведения останется прежним – конгрессно-выставочный центр «Экспофорум».

Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий проходили в 2017 и 2018 гг. в сентябре. На первом форуме центральной стала тема «Глобальный взгляд на рыболовство в Мировом океане: сотрудничество или конкуренция?», на втором – «Мировое рыболовство-2050: ресурсы, рынки, технологии». Тематика третьего форума в настоящее время обсуждается. Оператор выставочного мероприятия - Expo Solutions Group.

Как это было в 2018 году

В нынешнем году Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий проходили в Северной столице с 13 по 15 сентября.

На форуме обсуждались самые разные аспекты работы отрасли. Так, потребительские предпочтения были в центре внимания на конференции «Наша рыба. Стратегия продвижения отечественной рыбной продукции на столы россиян». Актуальные данные об аквакультуре рассматривались на круглом столе, который организовали Росрыболовство, ВНИРО и компания F-Consulting.

На специальной конференции ученые из разных стран обсудили вопросы устойчивого использования и правового регулирования трансграничных запасов водных биоресурсов, а также влияния климатических изменений на морские экосистемы.

Большую аудиторию собрала конференция, на которой обсуждалось будущее рыболовного судостроения до 2050 г. Мероприятие организовали ФАО ООН, Росрыболовство, Expo Solutions Group и медиахолдинг Fishnews.

В выставке Seafood Expo Russia участвовали порядка 70 компаний российской рыбной отрасли – от гигантов индустрии до небольших хозяйств. Также свои услуги и продукцию представляли судостроители и проектировщики, производители оборудования и орудий лова, финансовые, транспортные и торговые организации. С региональными стендами участвовали Архангельская, Астраханская, Калининградская и Ростовская области, Карелия и Татарстан. Отдельные национальные экспозиции организовали Норвегия, Исландия, Марокко и Аргентина.

Производители могли напрямую получить информацию о возможностях сотрудничества с крупнейшими розничными сетями – в специальной зоне закупочного ретейла были размещены представительства METRO, «Азбуки вкуса», «Перекрестка», «Магнита», «Дикси», «ВкусВилла» и других компаний.

Оператором выставки, как и в первый год ее проведения, была Expo Solutions Group.

Fishnews
НазадМетки: аквакультуравыставканорвегияросрыболовствосудостроение
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

Опрос

Во всех регионах России введены суточные нормы для любительской рыбалки. Вы будете их соблюдать?

От первого лица

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман ЗВЕРЕВ

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ)

Герман ЗВЕРЕВ

Рыбная отрасль находится на грани отмены исторического принципа

Член комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Владимир БЛОЦКИЙ

Член комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям

Владимир БЛОЦКИЙ

Аукционы не должны быть способом передела собственности

Все материалы

Интервью

Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим КОЗЛОВ

Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области

Максим КОЗЛОВ

На ДВНПС обсудили горячие темы

Вице-президент компании Teknotherm Владимир СУХАРЕВ

Вице-президент Teknotherm US

Владимир СУХАРЕВ

Teknotherm: автоматика холода

Председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры Олег ПОПОВ

Председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры

Олег ПОПОВ

Пока Минприроды думает, браконьеры усердно работают

Генеральный директор ООО ПКФ «Южно-Курильский рыбокомбинат» Константин КОРОБКОВ

Генеральный директор Южно-Курильского рыбокомбината

Константин КОРОБКОВ

Все наши проекты – часть комплексного плана

Все интервью

Личное мнение

Координатор проектов по лесам высокой природоохранной ценности WWF России Константин КОБЯКОВ. Фото из личного архива

Координатор проектов по лесам высокой природоохранной ценности WWF России

Константин КОБЯКОВ

Ни рыбы, ни леса

Председатель Ассоциации рыбодобывающих предприятий Ульчского и Комсомольского районов Хабаровского края (АРУК) Максим БЕРГЕЛЯ

Председатель Ассоциации рыбодобывающих предприятий Ульчского и Комсомольского районов

Максим БЕРГЕЛЯ

Путина поставила вопросы не к закону, а к регулированию

Все материалы

Крупным планом

Добыча цист артемии с воды

Артемия по бросовой цене

Розничные сети Приморья включаются в биржевую торговлю рыбой

Розничные сети Приморья включаются в биржевую торговлю рыбой

В цехах завода Moon Tech

Moon Tech настраивает российские компании на современный холод

В Приморском крае в октябре ход кеты в самом разгаре

На кого надеяться лососю Приморья

Все материалы

События

Объединенный стенд России на рыбопромышленной выставке в Циндао привлекал особое внимание своими масштабами и оформлением экспозиций

Выставка в Циндао открыла новые перспективы

Губернатор Архангельской области Игорь ОРЛОВ представил потенциал региона министру сельского хозяйства РФ Дмитрию ПАТРУШЕВУ и заместителю министра – руководителю Росрыболовства Илье ШЕСТАКОВУ

Seafood Expo Russia заслужила признание рыбаков

Все события

Продвигая рыбу

Минтай пришел

Минтай пришел

Fishering Service - 25 лет

Fishering Service - 25 лет

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2018 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.