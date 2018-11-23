23 ноября 2018 года

Форум и выставка в Петербурге пройдут накануне Дня рыбака

III Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий пройдут в Санкт-Петербурге с 10 по 12 июля. Даты проведения главного отраслевого мероприятия утвердил организационный комитет.

«Таким образом, в новом сезоне российская сторона будет принимать участников форума накануне Дня рыбака, который отмечается в России во второе воскресенье июля», - рассказали Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, организующего мероприятия.

В 2019 г. место проведения останется прежним – конгрессно-выставочный центр «Экспофорум».

Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий проходили в 2017 и 2018 гг. в сентябре. На первом форуме центральной стала тема «Глобальный взгляд на рыболовство в Мировом океане: сотрудничество или конкуренция?», на втором – «Мировое рыболовство-2050: ресурсы, рынки, технологии». Тематика третьего форума в настоящее время обсуждается. Оператор выставочного мероприятия - Expo Solutions Group.

Как это было в 2018 году

В нынешнем году Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий проходили в Северной столице с 13 по 15 сентября.

На форуме обсуждались самые разные аспекты работы отрасли. Так, потребительские предпочтения были в центре внимания на конференции «Наша рыба. Стратегия продвижения отечественной рыбной продукции на столы россиян». Актуальные данные об аквакультуре рассматривались на круглом столе, который организовали Росрыболовство, ВНИРО и компания F-Consulting.

На специальной конференции ученые из разных стран обсудили вопросы устойчивого использования и правового регулирования трансграничных запасов водных биоресурсов, а также влияния климатических изменений на морские экосистемы.

Большую аудиторию собрала конференция, на которой обсуждалось будущее рыболовного судостроения до 2050 г. Мероприятие организовали ФАО ООН, Росрыболовство, Expo Solutions Group и медиахолдинг Fishnews.

В выставке Seafood Expo Russia участвовали порядка 70 компаний российской рыбной отрасли – от гигантов индустрии до небольших хозяйств. Также свои услуги и продукцию представляли судостроители и проектировщики, производители оборудования и орудий лова, финансовые, транспортные и торговые организации. С региональными стендами участвовали Архангельская, Астраханская, Калининградская и Ростовская области, Карелия и Татарстан. Отдельные национальные экспозиции организовали Норвегия, Исландия, Марокко и Аргентина.

Производители могли напрямую получить информацию о возможностях сотрудничества с крупнейшими розничными сетями – в специальной зоне закупочного ретейла были размещены представительства METRO, «Азбуки вкуса», «Перекрестка», «Магнита», «Дикси», «ВкусВилла» и других компаний.

Оператором выставки, как и в первый год ее проведения, была Expo Solutions Group.

Fishnews