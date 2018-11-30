30 ноября 2018 года

Субсидии и льготы: как помогают рыбакам Сахалина

В Сахалинской области поддержку по развитию рыбохозяйственных предприятий оказывают в рамках двух госпрограмм, а также льготными тарифами на электроэнергию. С помощью субсидий компании модернизируют заводы, ремонтируют суда, обучают специалистов.

В рамках исполнения государственной программы по развитию рыбохозяйственного комплекса региона на поддержку островных предприятий с 2014 по 2017 гг. направили около 1 млрд 85 млн рублей. Компании получают субсидии на возмещение процентных ставок по кредитам, лизинговым договорам и первоначальному взносу.

Как рассказали Fishnews в региональном агентстве по рыболовству, организации, которым оказывает господдержка, в основном вкладываются в развитие, модернизацию и расширение деятельности, закупку и установку нового оборудования, повышение квалификации и переподготовку специалистов, капитальный ремонт судов, увеличение производственных мощностей. Все это положительно сказалось на основных экономических показателях, отметили в региональном ведомстве.

Льготными тарифами на электроэнергию в 2017 г. обеспечили 38 островных предприятий, в текущем году – 24 завода.

Кроме того, рыбопромышленникам направляли субсидии в рамках региональной госпрограммы «Экономическое развитие и инновационная политика Сахалинской области на 2017 – 2022 гг.». Предприятиям возмещали затраты на уплату процентов по кредитам на инвестиционные цели или лизинговых платежей, реконструкцию и модернизацию строений; на строительство, реконструкцию или модернизацию объектов инфраструктуры или подключение к сетям; на новое оборудование; на капитальные вложения в инвестиционные проекты.

В текущем году агентство поддержало шесть инвестиционных проектов, выделенные средства составили 194 млн рублей. До конца 2018 г. из областного бюджета планируется оказать помощь еще двум проектам – по строительству лососевого рыбоводного завода на реке Чеховка (компания «Остров-Строй») и по строительству цеха по производству рыбной муки и рыбьего жира на Кунашире (Южно-Курильский рыбокомбинат). На эти субсидии предусмотрено 37,8 млн рублей.

Отдача от поддержки

В агентстве обратили внимание, что компании, получающие господдержку, участвуют в областных социальных программах, таких как «Доступная рыба».

Помощь бизнесу приносит плоды: с января по декабрь прошлого года налоговые поступления от отрасли в региональный бюджет составили 3,35 млрд рублей (+7,4% к 2016 г.).

Ежегодно на островах строятся лососевые рыборазводные заводы. Если в 2011 г. было 38 предприятий, то в 2014 г. – 41 ЛРЗ, в 2017 г. – 47. На сегодняшний день насчитывается 50 ЛРЗ, 4 цеха по воспроизводству лососей. Еще два завода начнут свою деятельность в ближайшее время. Работа заводов направлена на увеличение подходов тихоокеанских лососей, прежде всего кеты. Но рыбоводам региона требуется государственная поддержка: дорожают корма. В связи с этим агентство готовит поправки в областной бюджет.

«Конечно, государство ожидает отдачи от мер стимулирования, – отметил руководитель агентства Андрей Горничных в интервью Fishnews. Если речь идет о создании предприятий по производству рыбопродукции, то это развитие безотходной переработки, эффективное использование сырья, производство качественных и доступных товаров. Сейчас у нас заводы по переработке строятся именно такие – современные, нацеленные на безотходную переработку сырца. Что касается создания лососевых рыбоводных заводов, то мы рассчитываем на увеличение подходов кеты, чтобы меньше зависеть от природных факторов».

Глава агентства обратил внимание, что вся информация находится в открытом доступе. Например, на сайте ведомства – в разделе «Целевые программы».

Fishnews