30 ноября 2018 года

Марикультура онлайн: как это работает

О новых интернет-сервисах для распределения акваторий под «морские огороды» Fishnews рассказал заместитель генерального директора Фонда развития Дальнего Востока Дмитрий Чернышев.

В этом году состоялись первые в истории электронные аукционы по участкам для марикультуры в ДФО. Для отраслевых инвесторов Фонд развития Дальнего Востока совместно с Росрыболовством и Минвостокразвития создали специальный онлайн-сервис, позволяющий сформировать РВУ и подать заявку на него в режиме онлайн.

«Сегодня все заявления на формирование рыбоводных участков принимаются только через интернет-сервис www.aquavostok.ru. Он объединяет две функции. Во-первых, позволяет в режиме онлайн сформировать границы РВУ в пределах доступной акватории с помощью интерактивной карты по четырем точкам. Визуализированы доступные и недоступные для марикультуры акватории, их правовое положение. Автоматически производится расчет площади участка, начальной (минимальной) цены, нормативов высадки и изъятия биоресурсов, а также формируется карточка с описанием основных производственных, географических и экономических показателей. Эти сведения включаются в шаблоны документации путем автоматического обмена данными с электронной торговой площадкой и Росрыболовством», – рассказал в интервью Fishnews заместитель генерального директора ФРДВ Дмитрий Чернышев.

Во-вторых, отметил он, инвестор может приобрести права пользования участком на электронных торгах. Для доступа в систему необходимо иметь аккредитацию на электронной торговой площадке и цифровую подпись. После подписания заявления и получения уведомления о дате аукциона заявитель в личном рабочем кабинете на сайте подает заявку на участие в аукционе и вносит задаток на свой расчетный счет на электронной площадке. Информация незамедлительно передается организатору торгов – Росрыболовству. После поступления заявления от инвестора об установлении границ РВУ через интернет-сервис федеральное агентство обязано в течение 10 рабочих дней издать соответствующий ведомственный акт – приказ, в котором сразу указывается дата электронного аукциона.

В назначенную дату допущенный участник торгов переходит в закрытую часть электронной площадки, где и проходит аукцион. Инвестору видны его «шаги», то есть ценовые предложения за выставленный лот, и «шаги» конкурентов. Для сохранения анонимности торгов имена не указываются. При отсутствии ценовых предложений в течение регламентного срока аукцион останавливают и подводят итоги. Протокол автоматически формируется и направляется организатору торгов. Победителем признается тот, кто предложит наибольшую цену за лот. Этот участник обязан доплатить недостающую сумму и в течение 20 дней подписать в электронной форме договор пользования участком. Вся процедура – от направления заявления до подписания договора пользования РВУ – занимает не более 80 дней, обратил внимание Дмитрий Чернышев.

Он сообщил, что из выставленных на электронные торги 46 участков общей площадью более 9 тыс. га реализованы 36 РВУ площадью свыше 7 тыс. га. По итогам аукционов уже заключили 33 договора пользования.

С помощью сервиса по формированию рыбоводных участков на текущий момент поступило 5 заявлений о создании новых РВУ общей площадью около 1,3 тыс. га. По 2 участкам уже идет процедура заключения договоров.

Заместитель генерального директора ФРДВ отметил, что улучшением системы занимаются непрерывно. Так, скоро появится удобная рубрика с ответами на самые распространенные вопросы пользователей. Работает горячая линия.

«Мы перешли к тонкой настройке форматов представления информации, хотим сделать их интуитивно понятными. Изучаем возможность внедрения вспомогательных информационных сервисов, подключение которых поможет пользователям при формировании границ участков. Это, например, сведения о глубинах, течениях, температурах. Также рассматриваем варианты предоставления доступа к аэрофотосъемке интересующих районов. Такие снимки позволят инвесторам оценить не только пригодность акватории, но и близлежащей береговой линии – понять, есть ли подходы с берега и необходимая инфраструктура», – рассказал собеседник Fishnews.

Полный текст читайте в рубрике «Интервью» на сайте Fishnews.