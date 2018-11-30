В этом году состоялись первые в истории электронные аукционы по участкам для марикультуры в ДФО. Для отраслевых инвесторов Фонд развития Дальнего Востока совместно с Росрыболовством и Минвостокразвития создали специальный интернет-сервис, позволяющий сформировать РВУ и подать заявку на него в режиме онлайн. О новой системе распределения акваторий под «морские огороды» Fishnews рассказал заместитель генерального директора ФРДВ Дмитрий Чернышев .

– Дмитрий Александрович, как работают сервисы по созданию рыбоводных участков и интернет-торгам?

– Сегодня все заявления на формирование рыбоводных участков принимаются только через интернет-сервис www.aquavostok.ru. Он объединяет две функции. Во-первых, позволяет в режиме онлайн сформировать границы РВУ в пределах доступной акватории с помощью интерактивной карты по четырем точкам. Визуализированы доступные и недоступные для марикультуры акватории, их правовое положение. Автоматически производится расчет площади участка, начальной (минимальной) цены, нормативов высадки и изъятия биоресурсов, а также формируется карточка с описанием основных производственных, географических и экономических показателей. Эти сведения включаются в шаблоны документации путем автоматического обмена данными с электронной торговой площадкой и Росрыболовством.

Во-вторых, инвестор может приобрести права пользования участком на электронных торгах. Для доступа в систему необходимо иметь аккредитацию на электронной торговой площадке и цифровую подпись. После подписания заявления и получения уведомления о дате аукциона заявитель в личном рабочем кабинете на сайте подает заявку на участие в аукционе и вносит задаток на свой расчетный счет на электронной площадке. Информация незамедлительно передается организатору торгов – Росрыболовству. После поступления заявления от инвестора об установлении границ РВУ через интернет-сервис федеральное агентство обязано в течение 10 рабочих дней издать соответствующий ведомственный акт – приказ, в котором сразу указывается дата электронного аукциона.

В назначенную дату допущенный участник торгов переходит в закрытую часть электронной площадки, где и проходит аукцион. Инвестору видны его «шаги», то есть ценовые предложения за выставленный лот, и «шаги» конкурентов. Для сохранения анонимности торгов имена не указываются. При отсутствии ценовых предложений в течение регламентного срока аукцион останавливают и подводят итоги. Протокол автоматически формируется и направляется организатору торгов. Победителем признается тот, кто предложит наибольшую цену за лот. Этот участник обязан доплатить недостающую сумму и в течение 20 дней подписать в электронной форме договор пользования участком. Вся процедура – от направления заявления до подписания договора пользования РВУ – занимает не более 80 дней.

В середине июля стартовали и успешно прошли первые электронные торги. Из выставленных на них 46 ранее сформированных участков общей площадью более 9 тыс. га реализованы 36 участков площадью свыше 7 тыс. га. В ходе торгов средняя стоимость гектара акватории выросла многократно, по 5 участкам – в 10 и даже 30 раз. По итогам аукционов уже заключили 33 договора пользования.

В сентябре запущен функционал сервиса по формированию рыбоводных участков с помощью интерактивной карты. На текущий момент поступило 5 заявлений о создании новых РВУ общей площадью около 1,3 тыс. га. По 2 участкам уже идет процедура заключения договоров.

– Долго ли велась работа над сервисами? С какими сложностями пришлось столкнуться? Учитывались ли пожелания потенциальных пользователей?

– Работа над сервисом велась с 2017 года параллельно по нескольким направлениям. Во-первых, была кардинально пересмотрена регуляторная база. Действующая на тот момент попросту не учитывала возможности применения современных технологий. Эта работа проводилась совместно с профильными министерствами и ведомствами. Общими усилиями удалось добиться необходимых изменений в соответствующие постановления правительства, эти поправки позволили запустить интернет-сервис и внедрить электронные торги.

Во-вторых, много времени заняла «инвентаризация» всех существующих ограничений на ведение хозяйственной деятельности в области аквакультуры, ранее введенных федеральными и региональными органами власти в пределах морских акваторий Дальневосточного бассейна. Работа по формированию единой базы таких ограничений и их оцифровке оказалась наиболее сложной, трудоемкой и продолжительной. Некоторые ведомства неоправданно затянули исполнение поручений правительства, поэтому Фонд в партнерстве с Роскартографией и Минвостокразвития самостоятельно провел систематизацию правовых актов и создал единую базу акваторий, не обремененных различного рода ограничениями, препятствующими рыбоводному бизнесу.

– Какие недочеты выявили в процессе эксплуатации новых ресурсов? Все ли удалось оперативно исправить?

– Мониторинг работоспособности интернет-сервиса осуществляет группа специалистов. Если выявляются каких-либо проблемы, их анализ и выработка решений занимает не более 24 часов. В ряде сложных случаев может потребоваться 2-3 дня на тестирование работоспособности принимаемых решений и их внедрение.

– Звучали жалобы на некорректную работу платформы интернет-торгов в процессе аукциона (одна из компаний заявила, что по этой причине не стала победителем). С чем, по-вашему, может быть связана эта проблема?

– Сбои возможны в работе любого программного обеспечения. Они могут быть связаны с системными ошибками, некорректными действиями пользователя, нестабильностью каналов связи. Такой случай, действительно, имел место. Его рассмотрели уполномоченные органы в Федеральной антимонопольной службе с привлечением Росрыболовства, Минвостокразвития, ФРДВ и оператора торгов. Нарушений выявлено не было.

– Что еще можно улучшить в системе? Выйдут ли новые версии сервисов?

– Улучшения – процесс непрерывный. Мы этим занимаемся постоянно. Например, стремимся повысить информативность сервиса – вскоре на нем появится удобная рубрика с ответами на наиболее распространенные вопросы пользователей. Работает горячая линия.

Мы перешли к тонкой настройке форматов представления информации, хотим сделать их интуитивно понятными. Изучаем возможность внедрения вспомогательных информационных сервисов, подключение которых поможет пользователям при формировании границ участков. Это, например, сведения о глубинах, течениях, температурах. Также рассматриваем варианты предоставления доступа к аэрофотосъемке интересующих районов. Такие снимки позволят инвесторам оценить не только пригодность акватории, но и близлежащей береговой линии – понять, есть ли подходы с берега и необходимая инфраструктура.

– Правильно ли, на ваш взгляд, решение единовременно перейти на создание участков и торги по ним с помощью интернет-сервисов? Возможно, стоило ввести переходный период с альтернативой в виде традиционных аукционов?

– У участников рынка был переходный период, они могли не только изучить новый порядок получения участков, адаптироваться к нему, но и принять активное участие в формировании новых правил. Концепцию развития аквакультуры в морях Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна правительство рассмотрело в феврале прошлого года. На ВЭФ-2017 объявили о планируемом запуске интернет-сервиса, проекты постановлений по изменению порядка публиковались на официальном сайте кабмина. Официальный запуск интернет-сервиса в полнофункциональном режиме произошел только в сентябре этого года.

– Какие еще цифровые инструменты для развития аквакультуры Дальнего Востока в перспективе может предложить Фонд?

– Ряд перспективных предложений был озвучен в рамках Восточного экономического форума и поддержан участниками рынка. Это, например, введение единого электронного «паспорта» проекта и продукции с интеграцией существующих систем контроля и отчетности в различные органы исполнительной власти при производстве, перемещении и реализации гидробионтов. Обсуждаем возможность запуска пилотного проекта по внедрению современных подходов к управлению производством на базе беспроводных телекоммуникационных технологий. Считаем перспективным направлением и использование существующей инфраструктуры товарных бирж. Главная цель любых нововведений – повышение эффективности отрасли и увеличение производства продукции.

Fishnews

Ноябрь 2018 г.