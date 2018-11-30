Интервью

30 ноября 2018 года
Заместитель генерального директора Фонда развития Дальнего Востока Дмитрий ЧЕРНЫШЕВ

Марикультура онлайн: как это работает

Дмитрий ЧЕРНЫШЕВ, Заместитель генерального директора Фонда развития Дальнего Востока

В этом году состоялись первые в истории электронные аукционы по участкам для марикультуры в ДФО. Для отраслевых инвесторов Фонд развития Дальнего Востока совместно с Росрыболовством и Минвостокразвития создали специальный интернет-сервис, позволяющий сформировать РВУ и подать заявку на него в режиме онлайн. О новой системе распределения акваторий под «морские огороды» Fishnews рассказал заместитель генерального директора ФРДВ Дмитрий Чернышев.

Дмитрий Александрович, как работают сервисы по созданию рыбоводных участков и интернет-торгам?

– Сегодня все заявления на формирование рыбоводных участков принимаются только через интернет-сервис www.aquavostok.ru. Он объединяет две функции. Во-первых, позволяет в режиме онлайн сформировать границы РВУ в пределах доступной акватории с помощью интерактивной карты по четырем точкам. Визуализированы доступные и недоступные для марикультуры акватории, их правовое положение. Автоматически производится расчет площади участка, начальной (минимальной) цены, нормативов высадки и изъятия биоресурсов, а также формируется карточка с описанием основных производственных, географических и экономических показателей. Эти сведения включаются в шаблоны документации путем автоматического обмена данными с электронной торговой площадкой и Росрыболовством.

Во-вторых, инвестор может приобрести права пользования участком на электронных торгах. Для доступа в систему необходимо иметь аккредитацию на электронной торговой площадке и цифровую подпись. После подписания заявления и получения уведомления о дате аукциона заявитель в личном рабочем кабинете на сайте подает заявку на участие в аукционе и вносит задаток на свой расчетный счет на электронной площадке. Информация незамедлительно передается организатору торгов – Росрыболовству. После поступления заявления от инвестора об установлении границ РВУ через интернет-сервис федеральное агентство обязано в течение 10 рабочих дней издать соответствующий ведомственный акт – приказ, в котором сразу указывается дата электронного аукциона.

В назначенную дату допущенный участник торгов переходит в закрытую часть электронной площадки, где и проходит аукцион. Инвестору видны его «шаги», то есть ценовые предложения за выставленный лот, и «шаги» конкурентов. Для сохранения анонимности торгов имена не указываются. При отсутствии ценовых предложений в течение регламентного срока аукцион останавливают и подводят итоги. Протокол автоматически формируется и направляется организатору торгов. Победителем признается тот, кто предложит наибольшую цену за лот. Этот участник обязан доплатить недостающую сумму и в течение 20 дней подписать в электронной форме договор пользования участком. Вся процедура – от направления заявления до подписания договора пользования РВУ – занимает не более 80 дней.

В середине июля стартовали и успешно прошли первые электронные торги. Из выставленных на них 46 ранее сформированных участков общей площадью более 9 тыс. га реализованы 36 участков площадью свыше 7 тыс. га. В ходе торгов средняя стоимость гектара акватории выросла многократно, по 5 участкам – в 10 и даже 30 раз. По итогам аукционов уже заключили 33 договора пользования.

В сентябре запущен функционал сервиса по формированию рыбоводных участков с помощью интерактивной карты. На текущий момент поступило 5 заявлений о создании новых РВУ общей площадью около 1,3 тыс. га. По 2 участкам уже идет процедура заключения договоров.

Долго ли велась работа над сервисами? С какими сложностями пришлось столкнуться? Учитывались ли пожелания потенциальных пользователей?

– Работа над сервисом велась с 2017 года параллельно по нескольким направлениям. Во-первых, была кардинально пересмотрена регуляторная база. Действующая на тот момент попросту не учитывала возможности применения современных технологий. Эта работа проводилась совместно с профильными министерствами и ведомствами. Общими усилиями удалось добиться необходимых изменений в соответствующие постановления правительства, эти поправки позволили запустить интернет-сервис и внедрить электронные торги.

Во-вторых, много времени заняла «инвентаризация» всех существующих ограничений на ведение хозяйственной деятельности в области аквакультуры, ранее введенных федеральными и региональными органами власти в пределах морских акваторий Дальневосточного бассейна. Работа по формированию единой базы таких ограничений и их оцифровке оказалась наиболее сложной, трудоемкой и продолжительной. Некоторые ведомства неоправданно затянули исполнение поручений правительства, поэтому Фонд в партнерстве с Роскартографией и Минвостокразвития самостоятельно провел систематизацию правовых актов и создал единую базу акваторий, не обремененных различного рода ограничениями, препятствующими рыбоводному бизнесу.

Какие недочеты выявили в процессе эксплуатации новых ресурсов? Все ли удалось оперативно исправить?

– Мониторинг работоспособности интернет-сервиса осуществляет группа специалистов. Если выявляются каких-либо проблемы, их анализ и выработка решений занимает не более 24 часов. В ряде сложных случаев может потребоваться 2-3 дня на тестирование работоспособности принимаемых решений и их внедрение.

Звучали жалобы на некорректную работу платформы интернет-торгов в процессе аукциона (одна из компаний заявила, что по этой причине не стала победителем). С чем, по-вашему, может быть связана эта проблема?

– Сбои возможны в работе любого программного обеспечения. Они могут быть связаны с системными ошибками, некорректными действиями пользователя, нестабильностью каналов связи. Такой случай, действительно, имел место. Его рассмотрели уполномоченные органы в Федеральной антимонопольной службе с привлечением Росрыболовства, Минвостокразвития, ФРДВ и оператора торгов. Нарушений выявлено не было.

Что еще можно улучшить в системе? Выйдут ли новые версии сервисов?

– Улучшения – процесс непрерывный. Мы этим занимаемся постоянно. Например, стремимся повысить информативность сервиса – вскоре на нем появится удобная рубрика с ответами на наиболее распространенные вопросы пользователей. Работает горячая линия.

Мы перешли к тонкой настройке форматов представления информации, хотим сделать их интуитивно понятными. Изучаем возможность внедрения вспомогательных информационных сервисов, подключение которых поможет пользователям при формировании границ участков. Это, например, сведения о глубинах, течениях, температурах. Также рассматриваем варианты предоставления доступа к аэрофотосъемке интересующих районов. Такие снимки позволят инвесторам оценить не только пригодность акватории, но и близлежащей береговой линии – понять, есть ли подходы с берега и необходимая инфраструктура.

Правильно ли, на ваш взгляд, решение единовременно перейти на создание участков и торги по ним с помощью интернет-сервисов? Возможно, стоило ввести переходный период с альтернативой в виде традиционных аукционов?

– У участников рынка был переходный период, они могли не только изучить новый порядок получения участков, адаптироваться к нему, но и принять активное участие в формировании новых правил. Концепцию развития аквакультуры в морях Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна правительство рассмотрело в феврале прошлого года. На ВЭФ-2017 объявили о планируемом запуске интернет-сервиса, проекты постановлений по изменению порядка публиковались на официальном сайте кабмина. Официальный запуск интернет-сервиса в полнофункциональном режиме произошел только в сентябре этого года.

Какие еще цифровые инструменты для развития аквакультуры Дальнего Востока в перспективе может предложить Фонд?

– Ряд перспективных предложений был озвучен в рамках Восточного экономического форума и поддержан участниками рынка. Это, например, введение единого электронного «паспорта» проекта и продукции с интеграцией существующих систем контроля и отчетности в различные органы исполнительной власти при производстве, перемещении и реализации гидробионтов. Обсуждаем возможность запуска пилотного проекта по внедрению современных подходов к управлению производством на базе беспроводных телекоммуникационных технологий. Считаем перспективным направлением и использование существующей инфраструктуры товарных бирж. Главная цель любых нововведений – повышение эффективности отрасли и увеличение производства продукции.

Fishnews

Ноябрь 2018 г.

Опрос

Во всех регионах России введены суточные нормы для любительской рыбалки. Вы будете их соблюдать?

От первого лица

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман ЗВЕРЕВ

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ)

Герман ЗВЕРЕВ

Рыбная отрасль находится на грани отмены исторического принципа

Член комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Владимир БЛОЦКИЙ

Член комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям

Владимир БЛОЦКИЙ

Аукционы не должны быть способом передела собственности

Все материалы

Интервью

Заместитель генерального директора Фонда развития Дальнего Востока Дмитрий ЧЕРНЫШЕВ

Заместитель генерального директора Фонда развития Дальнего Востока

Дмитрий ЧЕРНЫШЕВ

Марикультура онлайн: как это работает

Президент компании Crustaceos del Sur S.A. Виталий ХАНАШ

Президент компании Crustaceos del Sur S.A.

Виталий ХАНАШ

Там, где работает закон, бизнес защищен

Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим КОЗЛОВ

Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области

Максим КОЗЛОВ

На ДВНПС обсудили горячие темы

Вице-президент компании Teknotherm Владимир СУХАРЕВ

Вице-президент Teknotherm US

Владимир СУХАРЕВ

Teknotherm: автоматика холода

Все интервью

Личное мнение

Координатор проектов по лесам высокой природоохранной ценности WWF России Константин КОБЯКОВ. Фото из личного архива

Координатор проектов по лесам высокой природоохранной ценности WWF России

Константин КОБЯКОВ

Ни рыбы, ни леса

Председатель Ассоциации рыбодобывающих предприятий Ульчского и Комсомольского районов Хабаровского края (АРУК) Максим БЕРГЕЛЯ

Председатель Ассоциации рыбодобывающих предприятий Ульчского и Комсомольского районов

Максим БЕРГЕЛЯ

Путина поставила вопросы не к закону, а к регулированию

Все материалы

Крупным планом

Добыча цист артемии с воды

Артемия по бросовой цене

Розничные сети Приморья включаются в биржевую торговлю рыбой

Розничные сети Приморья включаются в биржевую торговлю рыбой

В цехах завода Moon Tech

Moon Tech настраивает российские компании на современный холод

В Приморском крае в октябре ход кеты в самом разгаре

На кого надеяться лососю Приморья

Все материалы

События

Объединенный стенд России на рыбопромышленной выставке в Циндао привлекал особое внимание своими масштабами и оформлением экспозиций

Выставка в Циндао открыла новые перспективы

Губернатор Архангельской области Игорь ОРЛОВ представил потенциал региона министру сельского хозяйства РФ Дмитрию ПАТРУШЕВУ и заместителю министра – руководителю Росрыболовства Илье ШЕСТАКОВУ

Seafood Expo Russia заслужила признание рыбаков

Все события

Продвигая рыбу

Минтай пришел

Минтай пришел

Fishering Service - 25 лет

Fishering Service - 25 лет

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2018 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.