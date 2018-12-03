03 декабря 2018 года

Наука помогла нарастить уловы иваси и скумбрии

Специалисты ТИНРО-Центра завершили морской этап научного сопровождения пелагической путины. Российский вылов сардины и скумбрии уже превысил 137 тыс. тонн, вдвое выше уровня прошлого года.

Такое развитие промысла специалисты объясняют несколькими причинами: растущим интересом рыбаков к новым объектам, увеличением численности и биомассы сардины и скумбрии, а также научным сопровождением.

В институте отмечают, что в этом году небывалые подходы лососей на Камчатке оттянули часть флота на «красную» путину, иначе вылов сардины и скумбрии в российских водах мог бы быть еще выше. Тем не менее на промысле пелагических объектов работало до 30 судов – вдвое больше, чем в 2017 г.

Где работали ученые

Штаб группы базировался на плавбазе «Петр Житников», сообщили Fishnews в пресс-службе ТИНРО-Центра. Научные наблюдатели и специалисты работали на рыбокомбинате «Островной» на острове Шикотан и на добывающем судне «Островной-5». Информационную поддержку рыбакам оказывало и НИС «Владимир Сафонов», выполнявшее поиск в традиционных и перспективных районах скоплений рыб. Кроме того, многочисленная береговая группа получала и обрабатывала метеорологические, гидрологические, спутниковые данные и другую необходимую для управления промыслом информацию.

На основании этого анализа специалисты давали актуальные научные рекомендации и озвучивали их на совещаниях ученых и капитанов, на селекторных совещаниях, которые проводил заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук. Также в ходе селекторов решали оперативные вопросы управления промыслом.

Рыбу задержала теплая вода

По словам сотрудника ТИНРО-Центра, руководителя научной группы Дмитрия Антоненко, география распространения пелагических объектов и, соответственно, промысла последних лет заметно отличается от ситуации в 2009 – 2014 гг. Одна из причин – изменение гидрологических условий, влияющих на формирование концентрации рыбы, даже в сравнении с прошлым годом. Ранее основной промысел был сосредоточен вокруг Шикотана, так как любящая контрасты рыба скапливалась на периферии теплого вихря А’.

В этом году, отмечают ученые, сложились очень теплые условия: температура воды в районе Курильских островов была сравнительно высокой, выхолаживание происходило медленно, поэтому контраст температур на периферии теплого вихря А’ был очень низким. Сам вихрь стал неустойчивым и перестал контрастировать в поле температуры. Это привело к тому, что сардина и скумбрия сместились в более градиентные воды субарктического фронта. Таким образом, природа дала рыбакам возможность дольше поработать в российских водах.

Если в прошлом году сардина начинала активно мигрировать в японские воды уже в третьей декаде сентября, то в текущем году активный промысел продолжался до конца октября и даже в начале ноября отдельные суда продолжали вполне успешную добычу в российской экономзоне. Основные районы скоплений сардины и скумбрии осенью располагались в 172 милях мористее Шикотана. «Средний размер сардины и скумбрии в целом соответствовали прошлогодним, в зависимости от районов и сроков промысла варьировали от 17-20 см у сардины и от 21-30 см – у скумбрии, – рассказал Дмитрий Антоненко. – В октябре молодь и взрослые особи стали нагуливаться раздельно, поэтому рыбаки стали ориентироваться на скопления более крупноразмерных особей».

Промысел направляло НИС

Научно-исследовательское судно «Владимир Сафонов» проводило исследования с тихоокеанской стороны южных и северных Курильских островов. Помимо традиционных исследований в рамках государственных работ по мониторингу, НИС участвовало в поиске скоплений сардины, сайры и скумбрии.

Поскольку рыбаки и ученые работали в тесном контакте, по просьбе капитанов добывающих судов «Владимир Сафонов» перешел в юго-восточные районы Тихоокеанской Южно-Курильской зоны, где могли быть перспективные скопления рыбы. В целом НИС обследовало достаточно большой участок – от Тихоокеанской Северо-Курильской зоны до открытых вод в районе 40° с.ш. Ученые несколько раз обнаруживали крупные скопления сайры и скумбрии и сообщали о них добывающему флоту.

Сайровый эксперимент

Также специалисты проанализировали особенности распространения, динамику запасов и промысел сайры. По словам начальника рейса НИС «Владимир Сафонов» Юрия Новикова, в этом году условия для промысла сайры были более благоприятными, чем прошлогодние. «В отличие от 2017 года, в районе промысла не было таких частых и глубоких циклонов, которые в прошлом году рассеивали скопления и привели к быстрому охлаждению вод, – отметил ученый. – В текущем году сайра держалась в исключительной экономзоне дольше, до третьей декады октября, что позволило добыть большие объемы». Российский флот добыл 7,8 тыс. тонн сайры, иностранный – 47 тыс. тонн.

Одной из задач научной группы на «Владимире Сафонове» было выявление оптимального промыслового освещения для лова сайры. Для этого на судне установили новое экспериментальное световое оборудование.

«Новая технология совмещает в себе комплекс уже хорошо зарекомендовавших себя кварцево-галогеновых ламп и дополнительно установленных светодиодных блоков с регулировкой светового потока, что способствует обеспечению достаточной световой мощности без чрезмерной нагрузки на судовую электростанцию, – рассказал научный сотрудник ТИНРО-Центра Михаил Мизюркин. – Этим технология выгодно отличается от применяемого на иностранных судах «светового коктейля» – одновременного использования ламп разного цвета, светодиодных или накаливания, который не имеет возможности регулировки светового потока».

Анализ уловов НИС «Владимир Сафонов» и судов, оснащенных только одним типом люстр, показал, что использование комбинации галогенных ламп накаливания со светодиодными блоками позволяет увеличить эффективность промысла сайры. Научный сотрудник института Юрий Еремин отметил, что проведенные работы позволили ученым определить, как можно еще усовершенствовать технологию, комбинируя мощность светового излучения. В следующем году планируется работать на судне уже с обновленным оборудованием и методикой. Затем рыбакам можно будет предложить конкретную прошедшую промысловые испытания технологию.

Запасы растут

В целом ситуация с запасами сардины и скумбрии развивается по сценарию, который предсказывали ученые в 2014-2015 гг., подчеркнули в ТИНРО. Прогноз на ближайшие годы достаточно обнадеживающий. Результаты траловых съемок института за последние несколько лет показывают, что биомасса сардины в северо-западной части Тихого океана достигла 3,3 млн тонн, а биомасса скумбрии только в Южно-Курильской зоне уже приближается к 4 млн тонн. Ученые считают, что при сохранении тенденции увеличения уже в среднесрочной перспективе потенциальный объем добычи может составить до 1 млн тонн сардины и 300-400 тыс. тонн скумбрии.

Сейчас российские рыбаки ведут промысел сардины и скумбрии в водах Японии, где им по межправительственным соглашениям можно будет добыть еще 30 тыс. тонн этих и других объектов. Научная поддержка путины продолжается силами большой береговой группы.

«Итоги пелагической путины показывают, что благодаря общим усилиям Росрыболовства, рыбаков и науки, перспективные объекты становятся востребованными и популярными, – подчеркнул директор ТИНРО-Центра Алексей Байталюк. – Сейчас проводится обобщение результатов экспедиции и путины в целом. Собранные материалы будут использованы для подготовки рекомендаций к промыслу на последующие годы, а также для обоснования позиции России по вопросам управлению промыслом сардины, скумбрии и сайры в ходе работы Комиссии СТО».

Fishnews