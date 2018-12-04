04 декабря 2018 года

Россия и Япония договариваются о квотах

В Токио проходит 35-я сессия российско-японской комиссии по рыболовству. Традиционно стороны определяют условия ведения промысла в 200-мильных зонах государств.

Российскую делегацию возглавляет заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Петр Савчук, японскую – начальник управления контроля за ресурсами Департамента рыболовства Японии Коя Такаси. От России в сессии принимают участие представители контрольно-надзорных органов, науки, Нацрыбресурса, ЦУРЭН и ЦСМС.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, стороны обменяются информацией о работе судов в 200-мильных зонах друг друга и обсудят проблемы соблюдения правил и меры регулирования промысла. Традиционно на сессии определяют объемы вылова видов, образующих совместные запасы. В том числе - сардины-иваси, скумбрии, сайры и других рыб.

В повестку работы комиссии также входят вопросы сотрудничества по сохранению и оптимальному использованию живых морских ресурсов в зонах обеих стран, взаимодействия в области аквакультуры и другие темы, связанные с выполнением взаимных договоренностей.

Fishnews