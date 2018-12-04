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Вопросы развития рыбохозяйственных комплексов в Арктической зоне обсудили на заседании президиума Совета по Арктике и Антарктике при Совете Федерации. Фото пресс-службы СФ

Рыба Арктики ждет ученых

Чтобы России не уменьшили квоты в северных морях, необходимо возобновить комплексные экспедиционные исследования в Арктической зоне, отметили на заседании в Совфеде.

Вопросы развития рыбохозяйственных комплексов в Арктической зоне обсудили на заседании президиума Совета по Арктике и Антарктике при Совете Федерации. Провел встречу председатель совета, заместитель главы Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Александр Акимов. В совещании приняли участие члены Совфеда, депутаты Государственной Думы, заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов, представители федеральных органов исполнительной власти, научных и общественных организаций.

«Многие проблемы до сих пор остаются актуальными и требуют своего решения. Причем большинство проблем характерны для рыбохозяйственной отрасли на всей территории Российской Федерации. Но специфика природопользования именно в Арктической зоне требует более внимательного рассмотрения, а иногда и специального регулирования некоторых вопросов», — отметил Александр Акимов.

Возобновить исследования

Сенатор обратил внимание: с окончанием в 2013 г. сроков реализации федеральной целевой программы «Мировой океан» прекратилось финансирование соответствующих научных исследований. Как следствие – отсутствует качественная информация о ресурсном потенциале промысловых районов, в том числе Северного бассейна.

«Это может привести к крайне негативным последствиям — из-за отсутствия научно обоснованной позиции России на международных площадках может быть пересмотрено в сторону сокращения распределение долей квот на вылов биоресурсов. Чтобы не допустить такого развития событий, очень важно возобновить государственное финансирование регулярных экспедиционных исследований в морях России и ключевых районах Мирового океана. Необходимо разработать и утвердить государственную программу «Мировой океан», включив в нее разделы, предусматривающие проведение комплексных экспедиционных исследований арктических морей и центральной части Северного Ледовитого океана, а также обновление научно-исследовательского и экспедиционного флота», - подчеркнул председатель совета.

Кроме того, добавил Александр Акимов, для обеспечения российских интересов в Арктике целесообразно выделить в государственной программе «Развитие рыбохозяйственного комплекса» отдельную подпрограмму, предусматривающую реализацию соответствующих мероприятий именно в Арктической зоне.

Обновить флот

Еще одной актуальной проблемой сенатор назвал старение рыбодобывающего флота. Сейчас Минпромторг совместно с Федеральным агентством по рыболовству разрабатывают концепцию механизма господдержки обновления средне- и малотоннажного флота в размере до 25% объема инвестиций в строительство судна. Средства предполагается выделять в рамках госпрограммы «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений на 2013–2030 гг.», сообщили Fishnews в пресс-службе Совфеда.

Участники заседания рассмотрели и другие вопросы поддержки и стимулирования развития рыбохозяйственных комплексов Арктической зоны. В частности, обсудили доступность кредитов, возможность введения механизма льготного кредитования для модернизации оборудования, а также рыболовство коренных малочисленных народов.

По итогам встречи подготовлен проект решения, содержащий рекомендации в адрес Правительства РФ и региональных органов государственной власти.

Fishnews
НазадМетки: правительстворосрыболовствосудостроение
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