04 декабря 2018 года

Камчатские рыбаки провели «мозговой штурм»

В Камчатском крае прошла стратегическая сессия по развитию рыбохозяйственного комплекса региона. Участники обменивались идеями, как поддерживать научные исследования, привлекать в отрасль кадры, продвигать на рынке продукцию из дикого лосося.

Во встрече, которую организовало краевое министерство рыбного хозяйства, участвовали представители бизнеса, отраслевой науки и образования, а также органов государственной власти, сообщает корреспондент Fishnews.

Помочь науке и заводам

Для повышения качества оценки запасов водных биоресурсов и улучшения прогнозов предложили вернуться к практике выделения институтам научных объемов квот без требования об обязательном уничтожении уловов. Как было отмечено на сессии, исходя из расчетов, объем квот должен составлять 1% от ОДУ – не больше и не меньше, во избежание злоупотреблений. Полученные таким образом уловы можно будет продавать и на вырученные деньги финансировать исследования.

Также властям региона порекомендовали разработать меры, позволяющие стимулировать развитие технологий глубоководного промысла и изучение запасов на больших глубинах.

В рыбаки привлекают жильем

На встрече прозвучала идея повысить престиж рыбацкой профессии среди молодежи, обеспечив юных специалистов льготным жильем. Это можно было бы сделать с помощью выделения квот в государственных жилищных программах, например «Молодая семья». В том числе вести строительство в рамках муниципальных жилищных программ тех населенных пунктов, в которых базируются крупные рыбохозяйственные предприятия.

Были озвучены идеи о пропаганде морских профессий с помощью кино.

Как «раскрутить» лосося

На сессии было озвучено множество идей по продвижению дикого лосося на внутренний и внешние рынки. Одно из предложений - ввести госзаказ на красную рыбу для продовольственного обеспечения военнослужащих и граждан, отбывающих наказание в местах лишения свободы.

Кроме того, предложили создать «зонтичный» бренд, под которым разные камчатские компании могли бы продавать свою продукцию из лососевых. Такой бренд и продвигать дешевле, и покупатель быстрее запомнит. В развитие этой мысли поступило предложение о стимулировании сбытовой кооперации предприятий, в том числе с помощью саморегулируемых организаций (СРО).

Для повышения качества продукции из тихоокеанских лососей, ее производство предложили внести в реестр наилучших доступных технологий (НДТ). А также - разработать и внедрить отечественную сертификацию как альтернативу международной оценке по стандартам Морского попечительского совета (MSC).

Думали и о том, как решить регулярные проблемы с доставкой уловов тихоокеанских лососей и продукции из них в центральную часть России. По мнению участников встречи, в этом вопросе может помочь строительство холодильных мощностей как на территории Камчатки, так и за ее пределами. Новые холодильники длительного хранения позволили бы избежать транспортного коллапса при перегрузке рыбы во Владивостоке в «горячий» сезон, а также продавать продукцию в период более благоприятных цен.

Весь комплекс мероприятий по продвижению дикой красной рыбы предложили объединить в рамках региональной программы, например по аналогии с действовавшей когда-то программой «Лососи».

По итогам стратегической сессии появится документ – дорожная карта по развитию рыбохозяйственного комплекса Камчатского края, в которую войдут интересные предложения бизнеса, научных организаций и органов государственной власти. Предполагается, что это будет план совместных мероприятий на ближайшую и среднесрочную перспективу.

Fishnews