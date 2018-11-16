Новости
Проблемы и перспективы научного обеспечения рыболовства и аквакультуры обсудили на круглом столе в профильном комитете Совета Федерации. Фото пресс-службы СФ

Научные уловы могут вернуть на рынок

Минсельхоз проработает вопрос об отмене обязательного уничтожения научных уловов. К такому решению пришли участники круглого стола, организованного профильным комитетом Совета Федерации.

Проблемы и перспективы научного обеспечения рыболовства и аквакультуры обсуждались на круглом столе, который 14 ноября прошел в Комитете Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Зампредседателя комитета Сергей Митин подчеркнул важнейшую роль науки в достижении стратегических целей, поставленных перед рыбной отраслью, в том числе по увеличению экспортной отдачи.

По словам сенатора, прироста ресурсной базы российского рыболовства можно добиться только за счет качественных научных исследований, прежде всего в районах Мирового океана за пределами экономзоны РФ. Но одним из главных препятствий для расширения зоны отечественных исследований является обязательное уничтожение научных уловов. Запрет на переработку водных биоресурсов, добытых в ходе таких рейсов, затрудняет организацию научных экспедиций и снижает объемы собираемой биологической информации на акватории важнейших рыбохозяйственных районов.

«Мало того, что мы не получаем дополнительных уловов, мы еще вынуждены тратить бюджетные средства на их уничтожение. А науку вообще поставили в такое положение, что производить продукцию нельзя, возить на берег нельзя и выбрасывать в море тоже нельзя», – возмутился сенатор.

Сергей Митин охарактеризовал ситуацию, как тупиковую, обратив внимание, что действующая норма закона о рыболовстве «фактически делает невозможным или очень рискованным проведение научных исследований в зонах действия международных договоров».

По оценке Росрыболовства, на уничтожение научных уловов ежегодно необходимо порядка 800 млн рублей, однако из бюджета на эти цели выделяется лишь около трети необходимого финансирования – 250 млн рублей. «Институты вынуждены тратить внебюджетные деньги, которые они могли бы пустить на развитие своей научно-технической базы», – рассказал начальник управления науки и образования ведомства Сергей Голованов.

Он признал, что в конце 1990-х – начале 2000-х гг., когда большая часть финансирования научных исследований осуществлялась за счет реализации научных квот, были злоупотребления. Однако с тех пор ситуация кардинально изменилась.

«Применительно к задачам, которые у нас сейчас есть, по развитию сырьевой базы - это выход в Мировой океан, мы предлагаем внести изменения в закон о рыболовстве, которые позволили бы нам реализовывать эти научные квоты», - озвучил позицию федерального агентства Сергей Голованов. Этот шаг, по его словам, позволит развивать такой важный инструмент для освоения перспективных объектов промысла, как промразведка, а также разрабатывать технологии хранения и переработки рыбы.

При этом, как сообщает корреспондент Fishnews, с точки зрения Росрыболовства, научные квоты не должны становиться суррогатным финансированием для рыбохозяйственной науки. Их объем должен устанавливаться в строгом соответствии с программой и планом ресурсных исследований.

Член Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Константин Слыщенко выразил опасения по поводу возвращения к прежней системе, когда научные квоты, в частности на Камчатке, были «лакомым куском» для «коррумпированно-уголовных предприятий». «Вносить изменения нужно очень и очень осторожно и дозированно подойти, чтобы мы опять не получили то, что было до 2008 года», - предостерег депутат.

По мнению президента Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгия Мартынова, десять лет назад такая проблема действительно имела место, «потому что ресурсы для науки выделялись не то что большие – огромные», но сейчас эти объемы гораздо меньше.

«Конечно, надо федеральный закон пересматривать, потому что наука должна, первое, определить запас, второе, определить технологию переработки и хранения пойманной продукции, а также технику и практику лова. Если мы этот закон оставим в нынешнем виде, то, наверное, ничего сделать не сможем. И кстати, во многих конвенционных районах рыбу за борт просто запрещено выбрасывать», – отметил Георгий Мартынов.

«Мы не можем, формируя закон или изменения в закон, ориентироваться на какие-то коррупциогенные факторы и криминальное прошлое, – согласился Сергей Митин, предложив подготовить проект соответствующих изменений в закон о рыболовстве. – Мнения могут быть разные, правительство оценит в конце концов, и потом Дума и Совет Федерации внесут свою лепту».

По словам директора департамента регулирования в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры (рыбоводства) Минсельхоза Евгения Каца, главный вопрос с научными уловами не столько в том, можно или нет производить из них продукцию, сколько в том, кто и как будет заниматься ее реализацией или использованием. Он заверил, что, несмотря на активную дискуссию, сразу после принятия этой нормы в последние пять-шесть в министерство не поступала информация, что такая проблема существует.

«Но раз этот вопрос возникает сейчас, думаю, что мы его вместе с Росрыболовством и с самой наукой проработаем, - отметил Евгений Кац. - И доложим по вашим рекомендациям, чтобы было понятно, как это работает и надо ли что-то менять».

Fishnews

  • Проблемы и перспективы научного обеспечения рыболовства и аквакультуры обсудили на круглом столе в профильном комитете Совета Федерации. Фото пресс-службы СФ
  • Зампредседателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей МИТИН. Фото пресс-службы СФ
  • Начальник управления науки и образования Росрыболовства Сергей ГОЛОВАНОВ. Фото пресс-службы СФ
  • Член Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Константин СЛЫЩЕНКО. Фото пресс-службы СФ
  • Проблемы и перспективы научного обеспечения рыболовства и аквакультуры обсудили на круглом столе в профильном комитете Совета Федерации. Фото пресс-службы СФ
    •
    НазадМетки: аквакультуракамчаткаправительстворосрыболовство
    Поиск по дате / Календарь новостей
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30

    Опрос

    Во всех регионах России введены суточные нормы для любительской рыбалки. Вы будете их соблюдать?

    От первого лица

    Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман ЗВЕРЕВ

    Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ)

    Герман ЗВЕРЕВ

    Рыбная отрасль находится на грани отмены исторического принципа

    Член комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Владимир БЛОЦКИЙ

    Член комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям

    Владимир БЛОЦКИЙ

    Аукционы не должны быть способом передела собственности

    Все материалы

    Интервью

    Председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры Олег ПОПОВ

    Председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры

    Олег ПОПОВ

    Пока Минприроды думает, браконьеры усердно работают

    Генеральный директор ООО ПКФ «Южно-Курильский рыбокомбинат» Константин КОРОБКОВ

    Генеральный директор Южно-Курильского рыбокомбината

    Константин КОРОБКОВ

    Все наши проекты – часть комплексного плана

    Руководитель агентства по рыболовству Сахалинской области Андрей ГОРНИЧНЫХ

    Руководитель агентства по рыболовству Сахалинской области

    Андрей ГОРНИЧНЫХ

    Развитие отрасли ставит перед нами новые задачи

    Директор Института повышения конкурентоспособности Алексей УЛЬЯНОВ

    Директор Института повышения конкурентоспособности

    Алексей УЛЬЯНОВ

    Трудно представить худшее решение, чем крабовые аукционы

    Все интервью

    Личное мнение

    Председатель Ассоциации рыбодобывающих предприятий Ульчского и Комсомольского районов Хабаровского края (АРУК) Максим БЕРГЕЛЯ

    Председатель Ассоциации рыбодобывающих предприятий Ульчского и Комсомольского районов

    Максим БЕРГЕЛЯ

    Путина поставила вопросы не к закону, а к регулированию

    Президент Российского союза работодателей-рыбопромышленников, председатель Союза рыбопромышленников и предпринимателей Камчатки Сергей ТИМОШЕНКО

    Президент Российского союза работодателей-рыбопромышленников

    Сергей ТИМОШЕНКО

    Отраслевое трехстороннее соглашение – это цивилизованный способ договариваться с государством

    Все материалы

    Крупным планом

    Розничные сети Приморья включаются в биржевую торговлю рыбой

    Розничные сети Приморья включаются в биржевую торговлю рыбой

    В цехах завода Moon Tech

    Moon Tech настраивает российские компании на современный холод

    В Приморском крае в октябре ход кеты в самом разгаре

    На кого надеяться лососю Приморья

    На фото - вялится любительский улов красноперки и камбалы

    Будут ли работать нормы для любителей?

    Все материалы

    События

    Губернатор Архангельской области Игорь ОРЛОВ представил потенциал региона министру сельского хозяйства РФ Дмитрию ПАТРУШЕВУ и заместителю министра – руководителю Росрыболовства Илье ШЕСТАКОВУ

    Seafood Expo Russia заслужила признание рыбаков

    Тему квотных аукционов обсудили в Хабаровске на совместном расширенном заседании Координационного совета региональных отделений РСПП в ДФО и Комитета РСПП по цифровой экономике

    Аукционы с непростыми последствиями

    Все события

    Продвигая рыбу

    Минтай пришел

    Минтай пришел

    Fishering Service - 25 лет

    Fishering Service - 25 лет

    Все материалы

    Выставки

    Рейтинг@Mail.ru
    yandex
    Rambler's Top100

    © 2006—2018 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

    Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.