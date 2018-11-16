16 ноября 2018 года

Научные уловы могут вернуть на рынок

Минсельхоз проработает вопрос об отмене обязательного уничтожения научных уловов. К такому решению пришли участники круглого стола, организованного профильным комитетом Совета Федерации.

Проблемы и перспективы научного обеспечения рыболовства и аквакультуры обсуждались на круглом столе, который 14 ноября прошел в Комитете Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Зампредседателя комитета Сергей Митин подчеркнул важнейшую роль науки в достижении стратегических целей, поставленных перед рыбной отраслью, в том числе по увеличению экспортной отдачи.

По словам сенатора, прироста ресурсной базы российского рыболовства можно добиться только за счет качественных научных исследований, прежде всего в районах Мирового океана за пределами экономзоны РФ. Но одним из главных препятствий для расширения зоны отечественных исследований является обязательное уничтожение научных уловов. Запрет на переработку водных биоресурсов, добытых в ходе таких рейсов, затрудняет организацию научных экспедиций и снижает объемы собираемой биологической информации на акватории важнейших рыбохозяйственных районов.

«Мало того, что мы не получаем дополнительных уловов, мы еще вынуждены тратить бюджетные средства на их уничтожение. А науку вообще поставили в такое положение, что производить продукцию нельзя, возить на берег нельзя и выбрасывать в море тоже нельзя», – возмутился сенатор.

Сергей Митин охарактеризовал ситуацию, как тупиковую, обратив внимание, что действующая норма закона о рыболовстве «фактически делает невозможным или очень рискованным проведение научных исследований в зонах действия международных договоров».

По оценке Росрыболовства, на уничтожение научных уловов ежегодно необходимо порядка 800 млн рублей, однако из бюджета на эти цели выделяется лишь около трети необходимого финансирования – 250 млн рублей. «Институты вынуждены тратить внебюджетные деньги, которые они могли бы пустить на развитие своей научно-технической базы», – рассказал начальник управления науки и образования ведомства Сергей Голованов.

Он признал, что в конце 1990-х – начале 2000-х гг., когда большая часть финансирования научных исследований осуществлялась за счет реализации научных квот, были злоупотребления. Однако с тех пор ситуация кардинально изменилась.

«Применительно к задачам, которые у нас сейчас есть, по развитию сырьевой базы - это выход в Мировой океан, мы предлагаем внести изменения в закон о рыболовстве, которые позволили бы нам реализовывать эти научные квоты», - озвучил позицию федерального агентства Сергей Голованов. Этот шаг, по его словам, позволит развивать такой важный инструмент для освоения перспективных объектов промысла, как промразведка, а также разрабатывать технологии хранения и переработки рыбы.

При этом, как сообщает корреспондент Fishnews, с точки зрения Росрыболовства, научные квоты не должны становиться суррогатным финансированием для рыбохозяйственной науки. Их объем должен устанавливаться в строгом соответствии с программой и планом ресурсных исследований.

Член Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Константин Слыщенко выразил опасения по поводу возвращения к прежней системе, когда научные квоты, в частности на Камчатке, были «лакомым куском» для «коррумпированно-уголовных предприятий». «Вносить изменения нужно очень и очень осторожно и дозированно подойти, чтобы мы опять не получили то, что было до 2008 года», - предостерег депутат.

По мнению президента Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгия Мартынова, десять лет назад такая проблема действительно имела место, «потому что ресурсы для науки выделялись не то что большие – огромные», но сейчас эти объемы гораздо меньше.

«Конечно, надо федеральный закон пересматривать, потому что наука должна, первое, определить запас, второе, определить технологию переработки и хранения пойманной продукции, а также технику и практику лова. Если мы этот закон оставим в нынешнем виде, то, наверное, ничего сделать не сможем. И кстати, во многих конвенционных районах рыбу за борт просто запрещено выбрасывать», – отметил Георгий Мартынов.

«Мы не можем, формируя закон или изменения в закон, ориентироваться на какие-то коррупциогенные факторы и криминальное прошлое, – согласился Сергей Митин, предложив подготовить проект соответствующих изменений в закон о рыболовстве. – Мнения могут быть разные, правительство оценит в конце концов, и потом Дума и Совет Федерации внесут свою лепту».

По словам директора департамента регулирования в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры (рыбоводства) Минсельхоза Евгения Каца, главный вопрос с научными уловами не столько в том, можно или нет производить из них продукцию, сколько в том, кто и как будет заниматься ее реализацией или использованием. Он заверил, что, несмотря на активную дискуссию, сразу после принятия этой нормы в последние пять-шесть в министерство не поступала информация, что такая проблема существует.

«Но раз этот вопрос возникает сейчас, думаю, что мы его вместе с Росрыболовством и с самой наукой проработаем, - отметил Евгений Кац. - И доложим по вашим рекомендациям, чтобы было понятно, как это работает и надо ли что-то менять».

Fishnews