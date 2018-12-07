07 декабря 2018 года

Валентин Балашов: Бои без правил. О последствиях крабовых аукционов

Главным последствием аукционов по продаже долей квот на вылов крабов станет рост недоверия к государству, уверен председатель правления Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов.

«Бизнес сделает вывод о том, что больше верить на слово государственным руководителям нельзя, а политика устойчивого экономического развития, проводимая правительством с 2004 года, остается в прошлом», – отметил руководитель отраслевого объединения в интервью Fishnews.

По его словам, в первую очередь это отразится на принятии решений о частных инвестициях. «Ведь не бюджетные теоретики, рисующие на бумаге презентации «рывков» и «эффективностей», строят страну, а практики – тысячи предпринимателей, которые ходят по земле и принимают решения о вложении в бизнес собственных средств. Кто же в ситуации аукционной драки будет вкладываться своими деньгами, например, в дорогостоящее судостроение?» – обратил внимание Валентин Балашов.

По его мнению, в среднесрочной перспективе – за 15 лет – недоверие ценой в пару сотен миллиардов рублей станет главным разрушительным ударом по рыбной отрасли. И не только по ней.

В последние 15 лет рыбное хозяйство страны действительно развивалась в более-менее стабильных условиях, обратил внимание руководитель ассоциации. «Был выстроен взаимоуважительный, регулярный профессиональный диалог бизнеса и власти, своего рода производственная «горячая линия». Все обсуждалось открыто, и принимались согласованные решения. И те, и другие понимали, что будет завтра-послезавтра, через 5-10 лет. Да, согласен, некоторых «непонятливых» приходилось критиковать, подталкивать, но в целом в такой атмосфере работы в отрасли появился успех, и цифры госстатистики говорят об этом уже лет восемь подряд, – напомнил собеседник Fishnews. – Серьезно увеличили добычу, только-только, с 2009 года, начали планово модернизировать суда, кто-то стал даже закладывать новые, росла социальная стабильность. Бизнес поверил власти, строил планы под следующие долгосрочные договоры, и тут – на тебе, пришли «реформаторы». Да еще и не одни».

Валентин Балашов подчеркнул, что сейчас происходит уже что-то совсем странное: «Втайне от всех чиновники собственноручно вносят очевидный фактор экономической нестабильности и дезорганизации».

Руководитель отраслевого объединения обратил внимание на две вещи. Первое – это то, что новое поколение представителей органов госвласти постоянно употребляет словосочетания: «свежая кровь», «новые игроки» и «новые правила игры».

«Второе – они чаще прежнего стали безапелляционно олицетворять собой государство. Уверенно так говорят: государство может, государство имеет право, государство решит и т.п. Хотелось бы напомнить должностным лицам, что граждане, кем являются и рыбаки, как раз и есть законный источник власти, именно они формируют это самое государство и на их налоги живут чиновники, в том числе отраслевые. Когда слышишь: нас не устраивает, мы за «свежую кровь», за «новых игроков», хочется поинтересоваться: «А вы людей в отрасли спросили? Так ведь и граждане могут, в конце концов, сказать: «Вы нас не устраиваете, мы за новых государственных руководителей», - предостерег председатель правления ассоциации. – Может, кто и не поверит в это, а кто-то, наоборот, вспомнит, как это бывало».

В результате спад частных инвестиций составит не менее 200 млрд рублей в ближайшие 15 лет, считает Валентин Балашов. «Это если вообще квоты не отберут в пользу какого-нибудь ФГУПа или стратегического рыбного ОАО, оставив частника с «пустым» договором на доли, пусть даже и на 15 лет», - заметил он.

Полный текст читайте в рубрике «Личное мнение» на сайте Fishnews.