10 декабря 2018 года

В Поморье подготовили свой «рыбный» план

Проект плана по развитию рыбохозяйственного комплекса разработали в Архангельской области. Среди ключевых направлений – формирование кластера, развитие рыбопереработки и аквакультуры, подготовка кадров для отрасли.

Проект плана по развитию рыбной отрасли Поморья представили на заседании регионального рыбохозяйственного совета. Разработкой документа занималось министерство АПК и торговли Архангельской области.

В числе определенных планом приоритетов – формирование Арктического рыбопромышленного кластера, создание в регионе центра комплексного обслуживания рыболовецких судов, строительство рыбоперерабатывающих предприятий, развитие малотоннажного флота, биржевой торговли водными биоресурсами. Предполагается также поддержка компаний, занимающихся аквакультурой, реализация комплекса мер по охране и рациональному использованию водных биоресурсов.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе регионального правительства, документ предусматривает и комплекс мер по обеспечению отрасли квалифицированными кадрами. Ключевая роль в решении этой задачи отводится Архангельскому морскому рыбопромышленному техникуму, который в этом году решили передать САФУ.

Как отметила министр АПК и торговли Архангельской области Ирина Бажанова, одна из важнейших задач ведомства – продолжать выстраивать взаимодействие с общественными организациями рыбаков, федеральным центром в рамках совместной работы по подготовке нормативно-правовых актов, связанных с развитием рыбной отрасли.

В ближайшее время проект плана будет размещен на странице министерства АПК и торговли региона в интернете для обсуждения заинтересованными сторонами. В начале следующего года документ представят на утверждение в правительство Архангельской области.

Fishnews