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Руководители верфей рассказали о перспективах гражданского судостроения

Инвестквоты сыграли в пользу судостроителей

Привязка права на вылов к обязательствам по обновлению флота могла бы стать альтернативой историческому принципу, что показала успешная реализация эксперимента с инвестквотами, считает президент ОСК Алексей Рахманов.

На пресс-конференции 10 декабря глава госкорпорации высоко оценил эффект инвестиционных квот, позволивших заводам ОСК привлечь заказы на строительство 38 судов. В то же время президент компании затруднился предположить, как отразится на взаимоотношениях судостроителей с рыбаками инициатива о проведении каждые три-пять лет аукционов по продаже части ранее распределенных долей квот.

«Мы со своей стороны, когда поддерживали историю с инвестиционными квотами, всегда говорили о том, что у рыбаков должна быть заинтересованность и срок действия той или иной меры должен укладываться в рамки окупаемости того или иного инвестиционного проекта», – заявил Алексей Рахманов.

Он пообещал обязательно вникнуть «в то, что предлагает сейчас Росрыболовство вместе с Минсельхозом», но не исключил и другие варианты развития событий. «Нам бы очень хотелось, чтобы эта история развернулась, например, в сторону того, чтобы вместо исторического принципа опять бы давали те же самые, не 20%, а 50%, квоты, но под обязательства обновления флота», – отметил президент ОСК, отвечая на вопрос корреспондента Fishnews.

Алексей Рахманов признал, что инвестквоты помогли судостроителям, но подчеркнул, что российские заводы никому не навязывают своих услуг. «Мы честно прошли все тернии переговорных процессов, – рассказал он. – Рыбаки получили пароходы дешевле, чем они купили бы их в Норвегии. Совершенно точно. Да, дороже, чем если бы они их сделали в Китае. Да, дороже, чем если бы это было в Турции или в Румынии. Но, простите, пока еще российское государство не соревнуется с китайцами по количеству субсидий, которое дается местным судостроителям. Дадут нам 30% от стоимости парохода – мы будем дешевле, чем китайцы».

По словам Алексея Рахманова, для ОСК принципиальны три фактора: чтобы предложенные механизмы были инвестиционно понятны для рыбаков, чтобы у них было понимание окупаемости новых судов и чтобы они «смогли эти бизнес-планы утвердить у акционеров».

Fishnews
НазадМетки: китайнорвегияросрыболовство
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