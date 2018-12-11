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Разгрузка судна с рыбопродукцией в порту Владивостока

Статус тары и упаковки остается под вопросом

ВАРПЭ намерена участвовать в заседаниях экспертов по доработке проекта решения коллегии ЕЭС об определении критериев отнесения тароупаковочных материалов, используемых на судах рыбопромыслового флота, к категории припасов.

Споры вокруг отнесения тароупаковочных материалов, применяемых на судах рыбопромыслового флота при производстве рыбной продукции, к судовым припасам продолжаются уже не первый год. По данным ВАРПЭ, с 2014 г. российские рыбопромышленные предприятия несут убытки из-за отказа таможенного органа считать тару и упаковку припасами. Таможенники требуют от рыбаков выгружать неиспользованные в рейсе остатки тары и упаковки с судна и помещать их на склад временного хранения.

Хотя эта позиция неоднократно оспаривалась в судах всех инстанций, которые признавали тароупаковочный материал припасами, предприятия до сих пор вынуждены тратить дополнительные средства при таможенном оформлении тары и упаковки и терять промысловое время на прохождение таможенных процедур.

Подготовленный Минэкономразвития совместно с ФТС проект решения коллегии ЕЭК «Об определению критериев отнесения тароупаковочных материалов, используемых на судах рыбопромыслового флота при производстве рыбной и иной продукции из водных биоресурсов, к товарам, используемым в качестве припасов» прошел все этапы согласования в России, в том числе процедуру оценки регулирующего воздействия, и был внесен в комиссию, но дальше не продвинулся.

По итогам консультаций на площадке ЕЭК к проекту поступили замечания со стороны Армении и Беларуси, не поддержанные российской стороной. После этого Минфину было поручено сформировать консолидированную и аргументированную позицию России для направления в ЕЭК.

В октябре ВАРПЭ обратилась в Минфин с просьбой оказать содействие и ускорить принятие решения Коллегии ЕЭК по статусу тары и упаковки. Это позволило бы устранить еще один административный барьер в рыбной отрасли и избавить рыбаков от значительных временных и финансовых потерь, связанных с таможенными процедурами и уплатой пошлин.

В свою очередь Минфин предложил рассмотреть вопрос об участии представителей ВАРПЭ в заседаниях экспертов, проводимых ЕЭК по доработке проекта решения. Соответствующее предложение ассоциация направила в ЕЭК.

Как рассказал Fishnews президент ВАРПЭ Герман Зверев, вопрос о регулировании тароупаковочных материалов планируется обсудить в ходе очередного заседания Консультативного совета при Евразийской экономической комиссии, которое состоится 14 декабря. Напомним, что Герман Зверев вошел в состав Консультативного совета при ЕЭК от Российского союза промышленников и предпринимателей.

Fishnews
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